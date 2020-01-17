屯門連儂牆八男女被截查拘捕　包括一名31歲休班警

今日（17日）凌晨時分，屯門龍門路新屯門中心對開位置，有八名人士在附近貼連儂牆，其間遇到警員截查。據了解，警員對八名人士搜身後，將他們帶返青山警署扣查。警方指當時懷疑有人企圖毀壞上址天橋設施 ，拘捕8名男女，其中一名31歲被捕男子為休班警。

屯門富新區區議員李家偉表示，事發今日(17日)凌晨二時許，他接獲消息後到場了解，當時有8名街坊被10多名軍裝警員圍着。（區議員李家偉fb影片截圖）

今日（17日）凌晨時分，屯門龍門路新屯門中心對開位置，有八名人士在附近貼連儂牆，其間遇到警員截查。（網上圖片）

區議員李家偉：8名街坊被軍裝警圍着

屯門富新區區議員李家偉表示，事發今日(17日)凌晨二時許，他接獲消息後到場了解，當時有8名街坊被10多名軍裝警員圍着，其間雙方未有交談。至凌晨3時半，警員開始進行搜身及檢查隨身物品，李指當時警員未有發現特別的物品。至凌晨約4時10分，警員以涉嫌藏有工具可作非法用途，將該八名街坊帶返青山警署。李家偉表示，至今午（17日）八位被捕人士仍在青山警署。他稱，該八名人士被截，於街頭位置「吹風」逾三小時接受調查，部分人只是身穿單薄的上衣。

警方：31歲被捕人為休班警

警方指於今日（17日）凌晨約3時接報有人於屯門龍門路聚集，懷疑有人企圖毀壞上址天橋設施，警員到場在附近兜截，拘捕5男3女，年齡介乎14至61歲，涉嫌管有物品意圖摧毀或損壞財產，並在其中兩名被捕人身上檢獲海報、膠刮、手套及電鑽，其中一名31歲被捕男子為休班警，所有被捕人現正被拘留。警方指警隊非常重視人員的操守，任何人員干犯違法行為，警隊定必嚴正處理。