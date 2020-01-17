兩受害人光顧假找換店損失$800萬　警拘四人檢大批$1000偽鈔

警方近日經調查，發現有不法人士經營假找換店及製造偽製紙幣，於是展開拘捕行動，四名人士嫌製造偽製紙幣及以欺騙手段取得財產，並檢獲大批偽造1000元紙幣。

商業罪案調查科高級督察何恩傑稱，案件中有兩名受害人，共損失約800萬港元。去年11月7日及今年1月3日，兩名受害人分別到達位於深水埗及旺角的兩間找換店，進行人民幣換港幣的大額找換，他們根據店員的指示，將約260萬人民幣及約450萬人民幣分別存入兩個指定的內地銀行戶口，惟店員以不同的藉口遲遲未能將相應港幣交出，受害人懷疑被騙後報警求助。

警檢大批$1000偽鈔，部分印有「練功券」字眼。（余睿菁攝）

警方介入調查，發現兩間找換店並未持有有效金錢經營者服務牌照，而店內的商業登記證及金錢經營者服務牌照是偽造的，警方於旺角找換店內發現5001張面值1000元俗稱「練功券」的偽鈔、深水埗找換店內發現2600張同款偽鈔，警方早前拘捕了兩男一女，分別為36歲黃姓本地女子、26歲姓何內地男、38歲姓黃本地男子，三人角色分別為找換店職員及介紹受害人到找換店進行交易。

警拘28歲集團骨幹成員

警方調查發現，找換店會向受害人展示偽鈔以表示有能力完成大額交易，從而搏取信任，而兩間找換店屬同一詐騙集團經營，警方經深入調查，鎖定一名28歲本地男子為骨幹成員，今日(17日)早上警方於男子長沙灣住所內將他拘捕，住所內檢獲製造偽鈔的工具、331張1000元偽鈔、大量半製成品偽鈔、假商業登記證、一支金屬伸縮棍等。被捕男子現正被扣查，涉嫌「以欺騙手段取得財產」、「製作偽鈔」、「管有偽造文書」及「藏有攻擊性武器」罪。警方仍就案件進行調查，不排除有更多人被捕。

案件中檢獲的偽鈔甚為劣質，沒有防偽功能。（余睿菁攝）

案件中檢獲的偽鈔甚為劣質，沒有防偽功能，部分甚至印有「練功券」字樣，仔細留意很容易分辨真偽。警方稱，兩間找換店的地址與商業登記地址不符，其中一間由2019年4月開始運作。兩間找換店沒有從事正常找換店工作，不接受街客，只接受集團成員介紹的客人，以優惠利率吸引客人，過程中沒有讓客人接觸偽鈔，而受害人是透過新相識的朋友知道找換店的存在。