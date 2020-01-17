【私家車撞學童】上水私家車剷上行人路　九人傷包括小學生

今日（17日）下午近4時，一輛黑色私家車於上水天平路聖約翰救傷站對開位置，失控剷上行人路，造成九人受傷，包括一名教師及八名小學生，一名男學生曾一度被困車底。消防派出七輛救護車到場，傷者情況兩紅（嚴重）三黃（不嚴重）四綠（輕傷），有傷者骨折，他們分別被送往北區醫院、那打素醫院及威爾斯親王醫院治理，其中四名學生手腳擦傷，步行至學校稍事休息。

意外現場遺下一灘血跡。（陳浩然攝）

男教師及八名三年級學生被撞 一男學生曾遭捲入車底

現場消息指，事發時，一名43歲女司機載著兩名兒子沿天平路往馬適路方向行駛，駛至上址時，她報稱突然不適眼前一黑，繼而失控逆線剷上行人路，同時間，李志達紀念學校一名31歲男教師正帶領一批三年級的學生，於附近運動場進行田徑運動後步行回校，男教師與8名學生被撞倒，一名男學生遭捲入車底受傷，街坊將他救出。初步男教師及3男1女學生多處骨折，全部清醒，分別送往威爾斯親王醫院及那打素醫院治理。另外有3男1女學生手腳輕微擦傷，自行返回學校治理傷口。

現場一名目擊者表示，事發時突然聽到一聲巨響，之後私家車再撞向外牆。 一名男學生被困車底，由消防救出，另外有三名學生在路邊接受治理，一名學生被鐵柱所撞傷，之後聖約翰救傷站亦有派人拯救傷者。

新界北交通意外調查第一隊劉振業督察表示，事件中曾被困車底的男童傷勢嚴重，頭及手腳骨折。警方將循路面情況、司機態度及狀況、車輛機件性能進行調查。警方呼籲任何目擊者聯絡新界北總部，電話3661 3800。

田徑隊訓練後返校出事

李志達紀念學校周副校長表示，事發時校內田徑隊於北區運動場訓練完畢，正步行返回學校，步行至路口時發生意外，當中8名學生受傷，包括數名跨境學生，家長正由內地趕往醫院。校方派出8名教師分別陪同受傷學生前往醫院，亦已啟動危機小組，並通報教育局及辦學團隊，及聯絡受傷師生家長。副校長指，由學校步行前往運動場約需5分鐘，田徑隊一向沿天平路步行往返運動場，於下午4時20分回程。