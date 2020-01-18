【大埔寵物店虐狗】藤條、徒手施虐　警拘28歲女負責人料涉七宗案

網上流傳多段短片，大埔一間寵物美容院店員用藤條及多次用手大力拍打狗隻，懷疑虐待動物。警方就事件至今共接獲七宗報案，今日下午於元朗拘捕28歲寵物美容院女負責人，她涉嫌「殘酷對待動物」，將被通宵扣查。

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警：暫未接獲網上片段受虐寵物狗主報案

大埔警區助理指揮官（刑事）莊成逸警司表示，1月18日凌晨接到市民匯報，指於網上看到短片，大埔翠怡街寵物店有人懷疑虐待動物。警方派出特別專責小隊接手調查案件，今日下午4時許，於元朗拘捕28歲店舖女負責人，亦即片段中虐待動物人士，她涉「殘酷虐待動物」被拘捕。

警方初步調查所得，相信被捕人用藤條、用手打狗，惟暫未清楚疑犯犯案動機。警方現設立專線 61482118，若店舖客人發現寵物有異樣，可致電警方。警方收到一人電話投訴，報案人懷疑自己寵物曾遭受同樣遭遇。另外，下午警方接獲三名報案人士，警方現時將合併所有案件調查。警方表示，至今仍未接獲網上片段受虐待狗狗主人報案，呼籲狗主聯絡警方，

莊成逸警司表示，涉事店舖有一名兼職員工，警方將會翻查其他CCTV及詢問曾光顧客人，寵物有否任何異樣或傷勢。愛協亦會提供協助，派出專家獸醫評估狗隻受虐情況。警方強調，根據相關法例169章，任何人士殘害動物，一經定罪可被罰款20萬元及監禁三年。

昨晚網上流傳多條片段，顯示大埔一間寵物美容店有店員懷疑虐待動物，該名女子曾用腳踢狗隻，及多次用手大力拍打狗隻。懷疑涉事的大埔寵物美容院「御犬舍」，今日未有營業。約中午時分，寵物美容院外有四名隸屬大埔警區刑事調查隊人員在場調查，又向經過店舖的客人及疑似動物苦主落口供了解。愛護動物協會亦派員到場支援。