【1.19】警察遇襲爆缸　施催淚煙驅散　外傭遭煙攻眼痛：很害怕

每逢周日，中環一帶都有會外傭聚集，雖然今日有民間團體在遮打花園舉行「天下制裁」流水式集會，但仍無阻一批外傭席地而地談天說地。然而，至下午4時許，現時氣氛轉趨緊張，警方基於安全理由要求中止集會，並一度發射催淚彈驅散，不少外傭慌忙走避，紛紛逃到終審法院外暫避，有外傭接受治理時稱雙眼十分痛楚，感到害怕，亦有外傭質疑是否有必要發射催淚彈。

今日下午4時許，警方指有暴徒在中環德輔道中包圍警員及投擲水樽等雜物，亦有人以鐵欄、雪糕筒設路障，以及設傘陣，堵塞中環德輔道中及雪廠街一帶，並在馬路上投擲磚頭，期間有人投擲漆彈，並塗污遮打花園附近大廈的外牆。警方又指，大批暴徒在中環遮打花園一帶破壞、縱火及堵路，甚至襲擊正在與集會主辦單位溝通的警務人員。因應現場暴力情況，警方正使用最低所須武力，包括施放催淚煙，作出驅散及拘捕違法者。

「多啦A夢」指揮疏散

約下午4時39分，警方在遮打道先後施放胡椒噴霧及催淚彈，大批集會人士急速往金鐘或中環港鐵站四散，經常現身集會現場的「多啦A夢」亦協助指揮群眾離開。與此同時，一批原本在附近聚會的外傭就被催淚煙吹襲，需由義務急救人帶領逃到旁邊的終審法院暫避。有外傭表示，催淚煙來襲一刻感到十分驚恐，由催淚煙煙攻太刺激，眼睛十分痛楚。另有外傭質疑，當時情況根本毋須發射催淚彈驅散。