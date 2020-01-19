【大埔寵物店虐狗．有片】第四段影片曝光　牧羊犬遭狂踢、鞭打

大埔寵物美容店「御犬舍」被揭虐狗事件，日前有三段閉路電視影片流出，三隻不同類型狗隻被人以藤條、徒手施襲，最終28歲女負責人被捕。至今日，第四條影片曝光，片中一隻牧羊犬被虐待，牠由桌上遭人強扯落地，再被一名穿制服的女子扯起，掟向圓凳，繼而遭人連環狂踢及猛用狗繩鞭打。

今日再度有虐狗片段流出，而受害狗隻為一頭牧羊犬。片中可見，牧羊犬原坐在美容桌上，突然被人不斷掌摑，再用力推向牆邊。之後，牧羊犬遭人狂扯後腿，將它拉落地，它嘗試掙扎無果。跌在地上的牧羊犬，再被一名女職員起腳踢，繼而撞向工具架，再被人拉扯狗繩，整個身體離地，然後被掟向圓凳。

橫臥地上的牧羊犬未見反抗或作勢攻擊之態，反被人再用腳猛踢。之後，施虐女職員著同事遞來狗繩，欲為牧羊犬繫上狗繩。當她繫好繩索後，牧羊犬站起身，該女職員立即發難，不斷以手中狗繩狂鞭打牧羊犬，至少六下。她再用腳用力踢向牧羊犬，令其上半身離地拋起。然後她猛拉狗繩，令牧羊犬被扯動。整個過程歷時近三分鐘，牧羊犬沒有作出任何反抗。而片段中，除施虐女職員外，亦有另一名女職員，雖然未見她作出虐待行為，但亦不見她嘗試阻止。

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警方昨日表示，就事件至今共接獲一宗電話投訴、三宗警署報案，連同片段中三隻不同類型的狗隻，估計總共有七宗案件，涉案寵物店位於大埔翠怡街。警方派出特別專責小隊接手調查，昨日下午於元朗拘捕28歲寵物美容院女負責人，她涉嫌「殘酷對待動物」被扣查。

涉事大埔寵物美容店「御犬舍」。（陳浩然攝）