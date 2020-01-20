【恐怖虐狗】上水唐狗慘被劈臉　頰肉分離　裝修工涉鐮刀施虐被捕

上水流浪唐狗慘被劈臉，頰肉分離，網民發相緝兇，亦有人報警求助，至今日一名50歲裝修工人被捕。據了解，日前網上流傳的數張照片，相中一頭白色流浪唐狗的右邊頰肉被劏開，事後獲得治理。至前日（18日）警方接獲報案及展開調查，今日成功拘捕一名50歲男子，他報稱裝修工人，涉嫌殘酷對待動物被捕。警方正調查其犯案動機，以及受傷狗隻平日的表現，惟警方指接觸過受傷狗隻，牠表現溫馴。

上水一隻唐狗疑於早前遇襲，臉部傷口怵目驚心。（網上圖片）

據悉被捕男子與早前網上流傳一宗上水區虐狗案有關。上周五（17日）有網民發佈一組照片，指本月15日上水馬草壟蛇嶺村發生一宗懷疑虐狗案，一隻放養唐狗頭部右臉由眼部開始至口部疑遭人割開，傷口怵目驚心。有關狗隻已於事後獲得治理，傷口需要縫上多針以助康復。文中並指，一名男子懷疑15日於午間至傍晚時份曾指罵狗隻，未知是否與案有關。

邊界警區重案組主管黃凱聰表示，2020年1月18日晚上，警方接獲一宗殘酷對待動物的報案，報案人為落馬州蛇嶺村的村民，他指在1月15日晚上在村內發現一頭流浪狗臉部受傷，右臉皮開肉綻，他將狗隻帶往私家獸醫治理後，出院後帶回自己家中休養，其康復進度良好。案件交由專案小組，即邊界警區重案組跟進，經深入調查後，懷疑是一名男子在案發當日下午時份，以鐮刀襲擊流浪狗令它受傷。警方調查及連日向村民了解後，今日下午時份在落馬州拘捕一名50歲男子，他報稱是裝修工人，現正被扣留調查。警方表示，目前正調查男子犯案動機。受傷狗隻為一頭雄性兩歲白色唐狗，是村內流浪狗，平日村民有餵食，故認識該狗隻。警方指接觸後認為受傷狗隻個性溫馴，惟牠平日在村內會否有向陌生人吠叫的動作，警方會向村民了解情況。

警方強調，重視所有殘酷對待動物案件，對任何殘酷對待動物的行為零容忍。根據香港法例第169章《防止殘酷對待動物條例》第3條，殘酷對待動物的最高刑罰為罰款20萬元及監禁3年。

涉案男子被捕。（林振華攝）

愛護動物協會表示，有關上水唐狗被斬的個案，協會暫時未收到警方通知要求協助。協會非常關注虐待動物事件，他們的獸醫及督察團隊隨時準備為警方提供協助。

立法會議員鄺俊宇表示，周六已去信警方，要求嚴肅跟進。他認為香港應盡快成立動物福利法，以確保動物受到法律保障及保護。