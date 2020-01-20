【天水圍集會】紅衣男遭「私了」　防暴進場截查年輕人

反修例風波持續7個月，去年7月21日，元朗西鐵站白衣人無差別襲擊市民事件惹全城嘩然，明日是7.21事件半周年，今晚有網民發起在天水圍銀座舉行「元朗區聯署集會」，促政府及警方徹查7.21事件。 【2210】防暴警員進入天水圍公園，截查至少兩名年輕人，檢查袋內物件。有目擊者稱，警方以懷疑藏有攻擊性武器作出截查，部分人已獲放行。 【2145】大會進入尾聲，突然遠處一陣騷動，一名紅色男赤腳倒卧地上，疑似被人「私了」，需由義務急救員協助，男子面部受損有血迹。大會宣佈集會中止。防暴警員進場。

【2136】民主黨立法會議員鄺俊宇表示，7.21事件是一個轉捩點，「呢個係無得拗」，必須追查是誰決定警署關門，是誰決定999不接線，是誰決定當晚兩位軍裝警轉身離開。

【2122】區議員張秀賢上台發言，他指元朗區區議會將於本月23日，處理成立7.21工作小組事宜，他作為小組主席，承諾會全速起動，未來會邀請7.21當日目擊人士，包括港鐵職員、義務急救員、記者、林卓廷、何君堯及相關警員作出交代。

【2030】林卓廷表示，港人有良知，未找到真相，因此絕不會遺忘7.21，林引述區議員指，當日較早前已有不少區議員向警民關係組表示關注，警方覆稱已收到消息，會有部署，但直至當日晚上，他在電視見到一名廚師被打到背部重傷，才決定入元朗協助市民，卻被指摘為帶人入元朗搞事，「何君堯話我帶三百人入去，如果我有三百人點會被打到咀都穿，我係孫悟空呀？抆條頭髮可以吹三百個林卓廷呀？」林又表示，明日會民事起訴警務處長鄧炳強，盼找出7.21真相，追究相關警員責任。

【2020】中學生罷課籌備平台成員阿軒表示，社會運動是源於6月，運動發展至7.21是很大轉捩點，質疑警方縱容白衣人恐怖襲擊，無差別攻擊參與完合法遊行的市民。阿軒又表示，組織正計劃與教師舉行集會，但得悉不少學校的師生備受打壓，強調他們絕不會向惡勢力低頭。