【輕鐵撞斃少年】屯門13歲單車少年被輕鐵撞倒　重傷送院不治

今日（20日）傍晚約6時47分，屯門鐘屋村發生致命交通意外。一名駕單車的姓黃（13歲）男童，途經輕鐵鍾屋村站一過路處時，被姓梁（44歲）輕鐵車長駕駛的列車撞到。男童身體多處嚴重受傷，昏迷被送往屯門醫院治理，於晚上7時48分被證實死亡。新界北總區交通部特別調查隊正調查案件。任何人如目睹意外發生或有資料提供，請致電36613800與調查人員聯絡。

現場所見，涉事的行人過路處前，立有「騎單車者下車」的告示牌。新界北總區交通部特別調查隊正調查意外原因。去年12月17日，亦曾發生同類交通意外。一名11歲男童，於輕鐵新圍站內，疑遭輕鐵撞倒，被困車底，幸迅速獲救，清醒送院治理。

港鐵：列車依循交通燈號前進

港鐵公司表示，事發在昨日(20日)下午約6時44分，一輛行走751路綫的輕鐵發生交通事故，事件中一名騎單車的人士受傷，送院後證實不治。港鐵公司對事件感到難過，並對死者家屬致以深切慰問，亦會全面配合警方進行調查。事發時，一輛正由鍾屋村站開往友愛方向的輕鐵，駛至青山公路及亦園路交界的行人過路處時，依循交通燈號前進。

前方一名騎單車人士 橫過行人過路處

期間輕鐵車長察覺前方，突然有一名騎在單車上的人士橫過行人過路處，即時響號及緊急停車。事發後，輕鐵車務控制中心即時通知警方和安排職員前往現場提供協助。

受事件影響，輕鐵610、614、615及751綫服務一度受阻，輕鐵服務在約6時55分陸續回復正常。港鐵指，十分關注今次事故。公司已派員聯絡及慰問家屬，以便提供適切的協助。有關輕鐵車長已暫時調離駕駛職務，以協助警方調查。