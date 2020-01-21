【7.21元朗半年】防暴拘多人血濺元朗　區議員伍健偉被捕

自去年7月21日元朗西鐵站白衣人無差別襲擊市民事件，今晚（21日）亦有網民發起「121元朗黑夜半週年」活動。下午3時起元朗站暫時關閉，港鐵列車不停元朗站。至晚上7時，元朗區議員張秀賢和元朗區議會副主席麥業成在元朗西鐵站樓下的巴士站舉辦放映會，現場有近百名市民聚集。至晚上10時集會結束，防暴警員稱處理「私了」事件，突衝進輕鐵站驅散市民，其間施放胡椒噴劑，另一批防暴警員則於大馬路截查多名市民。其後於元朗賽馬會廣場內突然拘捕區議員伍健偉及數名年輕人，賽馬會廣場地上遺下大灘血跡。

防暴於元朗賽馬會廣場內拘人，現場消息指有人被制服時被打至頭破血流，廣場內遺下大灘血跡。（魯嘉裕攝）

【00：43】防暴警員於日新街截查年輕人。

【00：36】賽馬會廣場內地上遺下大灘血跡，現場消息指，警方拘捕兩名年輕人，有人被便衣警制服時受傷。

【00：33】防暴警員撤離賽馬會廣場。

【00：27】元朗區議員伍健偉被警方帶走。區議員林進表示，事發時元朗賽馬會廣場內有示威者被捕，區議員到場了解事件，其後被捕，暫未知他被捕原因。

22/1【00：07】較早前，元朗賽馬會廣場內至少四名男女被藍色胡椒噴劑射中，他們樣貌痛苦。隨後大批記者及義務急救員趕到，防暴警員及蒙面便衣警設封鎖線，混亂間失明女律師倒地，有數名區議員上前試圖解困，警察隨即向在場區議員及多名記者施放胡椒噴劑。

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警方於公園內舉起黑旗及橙旗。（魯嘉裕攝）

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【23：42】警方於公園內不斷向記者施放胡椒噴劑，之後舉起藍旗及橙旗，並拘捕一名懷疑醉酒男子。

【23：39】警方突然在賽馬會廣場內多次施放胡椒噴劑，多人受傷，包括失明律師陸小姐。

【23：33】現場有一女兩男懷疑受傷，在場接受義務急救員治理。

【23：02】較早前，一批防暴警員進入輕鐵站，當時警員驅散月台上人士離開，有人問「無車點走呀」、「佢地已經行緊」

【23：02】「立場新聞」記者被警方要求出示身份證，防暴警員稱身份證牽涉個人私隱，要求其他在場記者後退。防暴警員要求記者「收聲」，否則將以「阻差辦公」拘捕他。警方檢查該記者的攝影器材。

警方要求立場新聞記者出示身份證，並搜查其攝影器材。（魯嘉裕攝）

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【22：44】防暴警於大棠路太子珠寶對開，從兩邊包圍截停十多人，並稱剛才發生打人事件，詢問有否目擊者，其後要求他們出示身分證，區議員方浩軒在場理論，部分市民獲放行，區議員方浩軒被截查後獲放行。

【22：36】區議員巫啟航稱，剛才於輕鐵站內看到有市民被警方包圍，打算上前了解事件，惟警方施放胡椒噴劑。他稱事前看不見警方所講的「私了」事件。

【22：32】警方再於大馬路截查多人，並要求他們脫下口罩及帽子。

【22：31】警方於大馬路截查一男兩女，三人其後獲放行，其中一名被截查市民感不滿。

【22：22】現場警員稱有人被「私了」，惟現場不見有任何衝突發生，警方突然舉藍旗，其間施放胡椒噴劑，兩人感不適。

【22：18】大批防暴警員突然衝進輕鐵站，大批記者尾隨，由於現場環境狹窄，一片混亂。

【22：08】大批防暴警員持盾牌到達巴士站，警方透過揚聲器表示，元朗集會已完結，呼籲聚集市民和平散去。

【22：03】立法會議員鄺俊宇在場呼籲市民散去，著他們平安回家。一批防暴警員在巴士總站戒備，部分警員持防暴槍。

【21：52】大會稱不反對通知書至晚上10時完結，集會對面地點有防暴警員戒備，現場消息指，警方曾截查市民，市民其獲放行，有聚集市民指罵警員。

【21：15】現場部分聚集市民散去，大會之後播放721事件的片段。

【20：52】原先40至50名在Yoho Mall內聚集的人士，前往連儂牆。

【20：40】失明律師陸小姐發言，稱「沉默令人淪亡」，她舉例說當年因沒有積極參與律師會會長選舉，最終選了何君堯做會長。她呼籲港人9月參與立法會投票選舉。

立法會議員林卓廷721當晚亦在元朗站，他稱時任元朗助理指揮官游乃強，事後被調到負責調查721事件的新界北總區刑事總部，林卓廷斥「點可以一個疑犯去調查其他疑犯？」（孔繁栩攝）

【20：18】立法會議員林卓廷721當晚亦在元朗站。他今早正式就事件入稟控告警務處處長鄧炳強，他稱當時鄧炳強為警務處副處長，但警方沒有任何行動。他稱當晚與兩名助手一同進入元朗站，現時卻被指是他帶隊進入元朗，形容「如果我哋有300幾人，使乜俾人打到咁慘」。他憶述當晚10時許，元朗一帶有警員戒備，因麥業成通知警民關係主任即將會發生大件事，警方甚至回應稱「知道」，惟警方沒有任何行動。時任元朗助理指揮官游乃強，事後被調到負責調查721事件的新界北總區刑事總部，林斥「點可以搵一個疑犯去調查其他疑犯？個個都唔調，調最有嫌疑的人」他稱，不能依賴警方查案，希望用民事訴訟迫使警方調查事件。林卓廷稱，被人指責作為新界東議員進入新界西，林稱立法會議員證件上寫著「香港」立法會議員，並非「新界東」立法會議員，其他地方有事情發生他都會到場支援。

【20：18】Yoho Mall內約有50名示威者聚集，他們高叫「光復香港，時代革命」、「721唔見人」等口號。

【19：59】現場約有近百市民聚集，區議員播放早前中西區區議會的開會內容，及播放與721事件有關的片段。

【19：50】一名建築工人憶述721當晚所發生的事件。他形容施襲者與野獸沒有分別，自己當晚被打傷左手，有年輕人幫忙擋棍，對方亦頭破血流。他稱當晚相片已上載至雲端，確保證據不會遺失。

【19：47】有區議員表示，721事件市民沒有退縮空間，不接受林鄭月娥只成立「獨立檢討委員會」。

【19：38】在場人士高叫「徹查721」口號

【19：27】約數十名市民於元朗西鐵站巴士總站聚集，區議員等人輪流發言。張秀賢稱身為區議員若不跟進「721事件」，對不起元朗人，要求警方、何君堯開會。

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有一老翁於元朗站外用二胡拉奏「願榮光歸香港」。（鄧詠中攝） 下午2時半左右，軍裝警員在元朗西鐵站內巡邏，亦有多名保安在閘口戒備。 於元朗站外，68歲Michael指，今日為721半周年，今早約11時已到站外撐傘，欲站至今午1時。他指，早於六四事件發生後，已參與抗爭，又稱過往多個月，適逢21日，均會到元朗站外默默撐傘。附近則有一名老翁用二胡拉奏反修例歌曲。

（鄧詠中攝） 至於毗連港鐵站Yoho Mall 內，有保安不時巡邏，不過商場職員表示，暫未收到通知將提早關門。據了解，約兩星期前，商場內扶手電梯及玻璃圍欄已加上膠板，而多間分店有損毀美心集團旗下的元氣壽司招牌亦已圍封。

下午3時，元朗站關閉，港鐵設專車接報乘客往朗屏站乘搭西鐵，十多名乘客乘坐專車前往朗屏站，不少人手持大型行李，職員協助乘客上車。乘客馮小姐認為，現時很和平，不理解為何要關站。乘客廖女士認為，需外出準備年貨及準備過年工作，太早關站非常不便，集會在晚上，港鐵應在晚上6時後才關站。

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下午4時許，元朗舊墟路近東頭村有三輛豬籠車及一EU車停泊，青山公路元朗段亦有兩豬籠車停泊在Yoho Mall一期門口，而Yoho Mal內有部分店舖已提早關門，包括一些鄰近港鐵出入口的店舖，另外過去示威衝突曾被破壞的店舖，Starbucks已經關門，而小米及優品360仍有開門，有客人包括內地旅客仍購物中。

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有網民發起7.21半年放映會，今晚7時在元朗西鐵站G出口舉行，元朗錦田區議員李頌慈在社交網站表示放映會獲警方發出不反對通知書。港鐵宣佈下午3時起元朗站將暫時關閉，列車不停元朗站。

7.21元朗黑夜事件簿