【和你Lunch】長沙灣荔枝角和你lunch　數十名市民遭防暴截查搜身

周二（21日）有網民發起長沙灣荔枝角「和你lunch」集會，其間街頭位置有數十名市民遭防暴截查，他們一字排開遇截。現場可見，多名防暴警員手持長槍及蒙面，將示威者包圍並架起封鎖線，後方位置有警員持攝影機拍示情況。在場人士被警員檢查隨身物品後，陸續獲放行。其間，警員在DHL門口撿獲一支伸縮棍及兩支噴油。至下午約二時半，現場警員陸續登上警車離開，過程中有一名青年因無帶身份證，被警員帶走。

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1440：現場消息指，過程中有一名青年因無帶身份證，被警員帶走。

1432：現場的警員陸續登上警車離開，警員亦解除封鎖線。現場有軍裝警員表示，今日下午的行動沒有人被捕。

1422：早前數十名市民遭防暴截查，至下午2時20分現場只餘下一名人士未獲放行。

1421：一名身穿紅衫的男子手持相機拍攝警員，其間該男子走近警方防線，多名警員要求他返回行人路。

1415：有在場人士高叫「光復香港時代革命」等口號，警員查詢在場人士去向，並指港鐵站的升降機如常運作，他們可以經過港鐵站的通道離開。

1409：市民被檢查身份證及隨身物品後，他們陸續被放行。

1408：現場消息指，有被防暴警員截查的市民，在警員檢查隨身物品後陸續獲放行。據了解，部分人士只是手持銀包及飯袋。

1405：有附近上班的市民表示，他們已經過了午餐時間，希望可以回到辦公室，但現場未見警員放行。

1400：其間一名拖喼的女子要求穿過圍封位置，其間警員指她可以「兜路」前往，她並未被放行。其間一名拖着嬰兒車的男子路經，警員安排他離開上址。

1353：警員封鎖附近路段，荔枝角站外有一批市民未能離開，現場可見不少人戴上口罩，多人在現場圍觀。警員多次「開咪」要求市民返回行人路。

1350：有數十名市民於長沙灣一帶示威時，有近半百名防暴警員到場，並將示威者截停。