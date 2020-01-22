【海關殉職】三海關人員殉職　女沙展育三子女　張建宗﹕極度悲痛

海關淺水巡邏船昨晚進行反走私巡邏行動時，疑受到撞擊而翻船，船上五名海關人員三死兩傷。署理行政長官張建宗、保安局局長李家超及海關關長鄧以海到醫院慰問殉職人員家屬。張建宗指三名殉職人員分別為27歲男關員、39歲負責駕駛船隻的署理男沙展，以及育有三名子女、巡邏船指揮官的43歲女沙展。張建宗感到極度悲痛，向家人致以最深切慰問，並指今次事件反映海關工作有一定風險，執行任務時盡忠職守，他們對此感到驕傲，並會盡一切努力協助五名海關人員。

署理行政長官張建宗在海關關長鄧以海陪同下入屯門醫院。(陳永武攝)

張建宗表示，昨晚9時許，發生一宗現嚴重事故，海關一艘淺水巡邏船執行任務時，在沙洲發生意外，在撞擊後沉沒，事件中五名海關人員受傷，惟不幸地其中一女兩男海關人員殉職。他得悉意外後感到極度悲痛，連同海關關長及保安局局長趕至屯門醫院了解事件，及慰問死者家屬。

他表示，向三名離世同事的家人致以最深切慰問，他、關長及局長與三個家庭的家人進行深入談話，安慰他們及了解他們的實際需求。今次事件反映海關工作有一定風險，執行任務時盡忠職守，他們對此感到驕傲。

他指，會邀請保安局、海關及公務員事務局，盡一切努力協助五名同事，特別三名殉職同事的家屬。稍後他亦會與局長、關長前往北大嶼山醫院，探望另外兩名受傷海關人員，希望兩名傷者早日康復。

至於事故原因，會由警方及消防處深入調查，尋求事故的真相。而死者家屬的情緒激動，其中一名海關人員相當年輕，是27歲的男子，只入職兩至三年；另外一名39歲男署理沙展，他是船的駕駛者；而船隻的指揮官是43歲女沙展，她育有三名小朋友。他承認盡一切努力協助他們的家庭，因事件顯出他們的盡忠職守及英勇。

保安局局長李家超表示，對於有三名海關同事殉職感非常傷心。他指除了向家人慰問外，會聯同公務員事務局及海關提供任何在福利上、或其他方面可以幫助家屬的工作。初步資料顯示，海關巡邏船是受到撞擊而發生意外，由於現場漆黑一片，警方會全面及深入調查，以查明事件真相。他亦向另外兩名受傷關員表示慰問，稍後會前往探望。至於事件的細節，警方調查後會向公眾交代。

海關關長鄧以海則指，今日有五名同事執行海上任務時發生意外，其中三名同事殉職，兩名同事受傷，他與部門上下感非常震驚及悲痛。今次三名同事殉職，對部門是她大損失，也是對三個家庭難以彌補的創傷，現階段海關會盡一切努力向三個家庭提供一切可行協助，希望幫助他們渡過難關。

他續指，意外成因要留待相關部門，包括警方、消防處，海關會全力配合，現階段難以作出假設。他表示，事發時涉事海關淺水巡邏艇進行例行海上巡邏職務，該船在2016年下水，只有數年的船齡，他相信船的質量會是調查的其中一個方向，現階段未掌握船隻結構損毀情況，要視乎現場環境情況，及警方等相關部門的調查。至於同類型的船隻，海關會與海事處人員再跟進是否停用。