警破油麻地劏房製毒工場　拘31歲無業男　檢過百萬元毒品

警方西九龍總區特別職務隊主管程思琦表示，早前接獲情報，思疑有人利用油麻地彌敦道一棟商住樓宇的其中一個單位作販毒活動，故在昨日（21日）進行反毒品行動。

昨日下午2時許，警員到達彌敦道525號一個高層劏房單位附近進行調查，在調查期間發現一名本地男子在單位出入，形跡可疑，警員隨即上前截停他，進行盤問及搜查。搜查時，在其身上檢獲50克懷疑霹靂可卡因，當場被拘捕。

警員將疑人押至單位作進一步調查，在單位再發現約1公斤懷疑可卡因、及200克懷疑霹靂可卡因，此外，警方亦發現大批製毒工具，例如筲箕、微波爐、廚具器皿，以及包裝工具，例如可載封膠袋。警方在製毒工具上亦發現懷疑是毒品的白色粉末。

警方在現場檢獲現金約8萬元。至於檢獲的毒品總值約140萬元。警方隨即以「製毒」及「販毒」罪名，拘捕該名31歲本地男子。該男子報稱無業，以6500元租金租用上址劏房單位，情報顯示暫未見男子有黑社會背景方面的資料。

警方亦相信今次行動瓦解一個在本地活躍、運作約半年的販毒集團，相信檢獲的毒品是供應西九區內娛樂場所。警方未來的調查方向亦會循毒品來源的方向調查。警方呼籲，製毒工場會釋放刺鼻的氣味，如果市民發現處所附近釋放酸性、刺鼻氣味時要提高警覺，當有懷疑時，聯絡警方。

警方起獲製毒工具及毒品。