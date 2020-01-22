【武漢肺炎．澳門直擊】置地酒店少量員工戴口罩　東莞客嚇到退房

武漢新型冠狀病毒肺炎疫情持續，澳門今日公布，確診首宗武漢新型冠狀病毒肺炎個案，患者為52歲女子，是武漢訪澳旅客，本周日（19日）入境澳門後一直在新東方置地酒店賭錢，昨晚（21日）因咳嗽自行到山頂醫院看病，現時發燒接受隔離，澳門政府已強制要求所有娛樂場工作人員配戴口罩。香港01今日到澳門新東方置地酒店直擊，發現酒店方已加強防疫，在賭場入口設置體溫探測器及人手探熱，然而，並非所有員工都有按指示配戴口罩。有來自東莞的酒店住客坦言，得悉疫情爆發後嚇到立即退房，「現在根本就不想再住」。

香港01記者今日到新東方置地酒店直擊，據了解，52歲女患者曾入住酒店的19樓，酒店方面明顯加強防疫措施，所有賭客進入賭場前必須經過檢疫，經體溫探測設備及人手探熱方可進場。雖然患者曾長時間逗留在賭場內，但現場所見，仍有逾300多人賭錢，以內地人為主，部份人有戴上口罩；而接送賭客的「發財巴」司機、少數荷官及職員都有戴上口罩工作。酒店外圍不時都有救護車進出，工作人員都穿上全副保護裝備。

有旅客稱不擔心 會繼續賭

有來自東莞的酒店住客表示，得悉有旅客感染武漢肺炎後大驚，已立即退房，他指自己經常來澳門賭錢，「現在根本就不想再住（置地酒店），會快點離開」。亦有內地旅客有備而來，戴上口罩進入賭場，坦言「不太清楚情況，但不擔心」。

有在置地酒店辦公室工作的員工透露，公司已經向所有員工發出通告，提醒酒店內有患者感染武漢肺炎，要加強防疫及注意健康，「不過一個個案又唔代表啲乜嘢，況且我喺寫字樓工作，與賭場距離遠」。

博彩員工權益會​：宜限賭場人流

新澳門博彩員工權益會理事長周銹芳接受香港01訪問時表示，現時澳門所有賭場都設有探熱裝置，賭客及職員都要探測體溫才可以入場，一旦發燒就不能進入。周指，澳門政府已強制要求所有賭場員工必須戴口罩工作，惟她收到部份賭場員工反映，公司沒有提供口罩，認為需要正視。

周續指，以往農曆新年前夕，賭場旅客較少，但今年旅客數目上升，甚至有逼爆賭場情況，在武漢肺炎帶有人傳人的可能性下，認為政府只要求配戴口罩入場措施並不足夠，建議應採取措施限制賭場人流，但質疑政府「只係為咗賺錢，唔會聽」。

患者現留醫隔離

澳門今日（22日）公布，患者是一名52歲女子，是武漢訪澳旅客，本月19日經珠海抵澳門後入住新東方置地酒店，翌日曾到酒店附近餐廳用膳，其餘大部份時間在酒店賭場逗留，她至昨晚（21日）因咳嗽及喉嚨痛自行到山頂醫院求醫，接受檢測時證實對新型冠狀病毒呈陽性反應，患者現時有發燒。而患者同行的兩名友人已被隔離，正等待檢測結果，目前要接受14日隔離。