【武漢肺炎】高鐵西九站職員戴口罩頻消毒　探親武漢女：市況平常

本港確診首宗武漢肺炎個案，患者為武漢旅客，昨（21日）乘高鐵G5607到香港西九龍站，現於瑪嘉烈醫院傳染病中心接受隔離。香港01記者於西九站過關視察，高鐵站職員、香港口岸及內地口岸人員大部分均戴上口罩，清潔工人用「1:49」漂白水消毒售票機。有從武漢來港探親的女乘客表示，當地情況「沒有大家說得那麼誇張」，坦言如身體出現異常，過關時已經會被帶走。惟有乘搭G5607回港的乘客感憂心，擔心所乘列車是否與患者一樣，未來會加倍小心，注意健康。

來自武漢女乘客稱來港數天探親。（香港01記者攝） 港府今日公布患者昨乘高鐵來港後，西九龍高鐵站人人自危，乘搭途經武漢的高鐵G79、來自武漢的女乘客表示，武漢市況平常，「沒有大家說得那麼誇張」，來港主要探親，逗留數天便會離開，期間會戴口罩，避免到人多地方。她又表示，由內地乘高鐵到港期間，未見有特別防疫措施，但曾見有職員用探熱器幫人量體溫，又指自己家住華南海鮮市場較遠地方，現時體溫正常，「如果體溫不正常應該已被帶走了」。

陳先生形容武漢市況緊張。（香港01記者攝） 有乘客稱會自我隔離 乘客陳先生表示，剛到武漢出席朋友婚禮，因擔心疫情提早回港，現時武漢氣氛緊張，新聞廣播不斷提醒大家戴口罩，不過高鐵車廂內未見有特別消毒。陳又指，由於家中有一名5歲兒子，會自行隔離，留意自己有否不適，「唔周圍去應該OK」。

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