【7.21半週年】四人涉阻差辦公及刑毀被捕　14歲男童頭部受傷

元朗721半週年（1月21日），由區議員張秀賢、元朗區議會副主席麥業成舉行的放映會結束過後，元朗一帶發生衝突，其中於元朗賽馬會廣場附近防暴警員多次施放胡椒噴劑，包括區議員伍健偉在內數人被捕，現場又遺下大灘血跡。警方指事件中拘捕4人，包括兩名男童涉嫌刑毀及另外兩男涉阻差辦公。

周二（21日）晚上約11時30分，警方稱當時接報一批示威者於元朗又新街一帶聚集，於是到場展開驅散行動。警方稱發現兩名分別14及15歲男童進入元朗又新街一銀行自助理財中心時形跡可疑，上前截查後兩名男童意圖離開現場，糾纏其間他們懷疑跌倒受傷，該名14歲男童頭部受傷，15歲男童則嘴部受傷，兩人清醒被送往屯門醫院治理。

警方指發現上址有兩部自動櫃員機懷疑被噴漆，警員在該名14歲男童身上檢獲一支噴漆，並在該名15歲男童身上檢獲一部無線對講機，兩人涉嫌刑事毀壞被捕，該名15歲男童亦同時涉嫌無牌管有無線電通訊器具被捕。警方指行動期間，部份現場人士對人員叫囂，並衝擊警方防線，一名24歲姓伍本地男子及一名38歲姓朱內地男子涉嫌阻礙警務人員執行職務被捕，案件交由元朗警區刑事調查隊第三隊跟進，所有被捕人現正被扣留調查。