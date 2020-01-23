機場十年來最大宗販運大麻案　海關檢1,200萬大麻花拘一男

香港海關表示，今年1月17日在香港國際機場，檢獲約70公斤懷疑大麻花，估計市值約1,200萬元。該次案件為海關，過去十年於香港國際機場破獲的最大宗販運大麻案件。海關人員當日檢查一批由加拿大到港的空運貨物，在其中報稱為揚聲器的貨物中，發現該批大麻花收藏在32個被錫紙及真空袋包裹的揚聲器內，企圖避開執法人員偵測。跟進調查後，海關人員同日拘捕一名50歲懷疑涉案男子。案件仍在調查中，被捕男子現正保釋候查。

大麻及四氫大麻酚 在屬受管制危險藥物

海關表示，一向致力打擊販運危險藥物，並根據香港法例嚴格執法。個別海外司法管轄區將消遣用大麻合法化，當地可能會出售一些含有大麻或受管制大麻素（例如四氫大麻酚）的產品，包括食品、飲料和用於皮膚、頭髮或指甲的外用產品，以及大麻提取物等。海關特別提醒市民，大麻及四氫大麻酚在香港屬受管制的危險藥物，攜帶該些產品進入香港，即屬違法。

市民外地旅遊購物時 確認產品是否含大麻

海關指，大麻及大麻植物含有的主要大麻素四氫大麻酚，屬香港法例第134章《危險藥物條例》（《條例》）管制的危險藥物。任何含有大麻或四氫大麻酚的產品亦受《條例》管制。農曆新年假期將至，市民到外地旅遊購物時，應留意有關產品的包裝標示以確認產品是否含有大麻，亦應注意當地有關大麻的法例，以免誤墮法網。

最高刑罰為監禁７年 以及罰款100萬元

根據《條例》，販運危險藥物、非法進口入香港、從香港出口、獲取、供應、製造、經營或處理危險藥物，屬刑事罪行，最高刑罰為終身監禁及罰款五百萬元。非法管有，或吸食、吸服、服食或注射危險藥物，最高刑罰為監禁七年及罰款一百萬元。

海關一向密切留意有關各類危險藥物在其他地方的發展趨勢，並實施適當策略，於旅客及貨運方面，包括空運郵包及快遞貨物的清關過程，嚴格執法，確保有效打擊販運危險藥物的活動，堵截危險藥物流入香港。市民可致電海關二十四小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）舉報懷疑有關毒品的非法活動。