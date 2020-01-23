【武漢肺炎】東九龍交通部警員深圳探妻後發燒　正入院隔離

新型冠狀病毒引發的「武漢肺炎」疫情持續，消息指，一名隸屬東九龍交通部的警員早前曾到深圳福田探妻，回港上班後發燒，現正在仁濟醫院隔離病房留醫，等候測試結果，位於九龍灣的東九龍行動基地需要加強消毒。

消息指，該名駐守東九龍交通部的警員，早前曾到深圳福田探望妻子，警員日前回港後如常上班。據悉，警員出現發燒及咳嗽症狀後，到仁濟醫院求醫，現時於隔離病房觀察，正等候快速測試結果，而警員所屬的東九龍行動基地已經加強消毒。

傳PTU妻發燒 消息：曾患傷風感冒無大礙

另外，網上有傳一名東九龍機動部隊警員的家屬，在武漢回港後不適，觀塘警署需要加強消毒。消息指，該名警員去年12月曾與妻子及女兒到內地，今年1月回港後，妻女曾患上傷風及感冒，經檢查後並無大礙，而該名警員亦沒有受感染症狀。

警：已制定工作指引注意健康

警方回覆查詢時表示，警隊已經制定一套應付「嚴重新型傳染性病原體呼吸系統病」的工作指引，當中涵蓋一系列單位及個人防護措施，包括各人員需要遵循對個人衛生、警署設施及訓練設施清潔的守則，並確保有足夠的個人保護物品供人員使用。警方一直與衞生署衞生防護中心保持緊密聯繫，以了解「嚴重新型傳染性病原體呼吸系統病」的最新情況，並作出適當的應變措施。