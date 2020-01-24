【武漢肺炎】網傳護士罷工要求封關　東區醫院：運作正常無罷工

武漢新型冠狀病毒肺炎疫情持續，本港繼日前確診兩宗感染個案，今日（24日）再新增最少兩宗測試呈陽性的懷疑個案，另外於多間醫院亦接獲多宗有呼吸道感染及發燒等徵狀的病人，需要於醫院接受隔離。網上流傳東區醫院有護士罷工，呼籲醫護人員加入迫使政府封鎖邊境，東區醫院指醫院運作正常，並沒有出現罷工的情況，呼籲公眾切勿轉發不實訊息。

今日於網上流傳東區醫院有護士開始罷工，呼籲醫護人員加入迫使政府封鎖邊境；另外有自稱為東區醫院醫護的網民，於網上呼籲醫護人員加入罷工，要求政府於所有口岸包括機場、高鐵站等禁止中國人入境，該網民指於武漢「封城」過後全世界都有防疫措施，但港珠澳大橋仍免費通行7日，又指擔心於新年假期過後會出現大爆發。記者下午到東區醫院視察，職員表示未有聽過有人罷工，另外急症室運作亦無異樣，下午時間座位亦未有爆滿，於急症室外設有藍色布簾，作等候區分隔候診病人，一名保安身穿防護衣在場駐守。

東院：沒有出現罷工情況

東區醫院就網上傳聞作澄清，指醫院今日（24日）運作正常，並沒有出現罷工的情況。另外由今日凌晨直至下午4時為止，東區醫院急症室的求診人士當中並沒有來自武漢的病人。院方呼籲公眾切勿轉發不實訊息，以免引起公眾恐慌。

醫護已抽「生死籤」 組織促落實邊境防疫

武漢新型冠狀病毒肺炎疫情持續，本港確診兩宗感染個案，現時於瑪嘉烈醫院傳染病中心隔離接受隔離治療，而近日於多間公立醫院亦接獲多宗有呼吸道感染及發燒等徵狀的病人，包括曾到武漢人士，需要於醫院接受隔離，另外警務處一名東九龍交通部警員，到福田探妻回港後發燒，於仁濟醫院隔離病房留醫。公立醫院醫護近日亦已抽「生死籤」安排人員進入隔離病房，公共醫療醫生協會會長馬仲儀表示，醫護已完成抽籤，當醫管局啟動程序，就會有特別醫護隊伍到隔離病房專門照顧病人。

醫管局員工陣線昨（23日）聯同其他醫療組織發表聲明，要求政府落實入境防疫工作，及拒絕旅客經由中國入境，並要求政府必須在下周二（28日）前全面落實香港邊境防疫措施，否則不排除行動升級，包括發動工業行動。