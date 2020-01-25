【逃犯條例】鼠年第一彈　警旺角施催淚彈　市民小販檔走避

今日大年初一（25日），晚上於旺角朗豪坊對開約有十檔小販檔依舊在場擺賣，另外今日亦是2016年年初一旺角騷亂四周年，有網民發起「旺角魚蛋革命四周年」紀念活動，晚上於旺角有大批人士於朗豪坊對開近小販檔一帶聚集，防暴警員在場戒備，其間截查一名男子。其間多人行出砵蘭街馬路，山東街一度有人用雜物堵路，防暴警到場拘捕一人，其後於登車前警員突然投擲一枚手擲式催淚彈，小販檔及光顧中的食客紛紛即時走避。

【0006】山東街防暴警陸續登車離開。

【2336】防暴警於彌敦道近山東街舉藍旗，其間有警員衝前將一名人士制服在地。

【2325】警方表示大批群眾集結於旺角朗豪坊對出砵蘭街及彌敦道一帶，其間有暴徒以雜物及垃圾堵路，警方迅速到現場驅散。到晚上近11時，有暴徒在砵蘭街襲擊警車，包括投擲硬物。警方指曾施放催淚煙驅散暴徒。一名小販受催淚彈影響，眼部不適，不斷以紙巾抹眼淚，他指警方無警告下施放催淚彈，「總之好辛苦」！

【2317】砵蘭街近亞皆老街有零星懷疑示威者舉起雨傘及設傘陣，警員一度舉起黑旗，其間有人曾警員方向拋雜物，防暴警員又舉藍旗警告。

【2310】於催淚煙過後現場人流大減，有臭豆腐檔檔主表示所有食材都被污染需要丟棄，又不滿警方不顧在場有不少婦孺，又指被警員稱為「搞事分子」。

【2255】警方於砵蘭街近亞皆老街施放催淚彈，現場大批市民及小販檔即時走避。當時防暴警員正返回警車疑準備離開，其間有警員再步下警車，並投擲一枚手擲式催淚彈，現場不少仍在擺檔的小販檔及光顧中的食客被波及，紛紛即時走避。有小朋友疑吸入催淚煙不適，在場人士嘗試為他戴上防毒面具。