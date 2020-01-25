年初一私家車違泊九巴總站被趕　七漢持棍毆傷七站長車長

大年初一即「開年」，傍晚時分，兩輛私家車違泊於九巴中秀茂坪巴士總站內，遭站長趕離，司機與多名九巴職員爭執後離開。個多小時後，多名戴口罩黑衣兇徒疑報復，持木棍及鐵通到場毆傷七名九巴站長及車長，並毀壞站長室設備，得手後逃逸。七名傷者送院治理，案件列作襲擊致造成身體傷害及刑事毀壞案處理。九巴對施襲者予以強烈譴責。

晚上7時半，九巴中秀茂坪巴士總站，多名身穿黑衣及戴口罩人士，持木棍及鐵通襲擊九巴站長及車長，並擊毀兩站長室內電腦螢幕，七名九巴職員受傷，犯人得手後逃去無蹤。警方接報到場調查，案件列作襲擊致造成身體傷害及刑事毀壞案處理，交由秀茂坪警區刑事調查隊跟進。警方正追緝七名年約20至30歲中國籍男子，案發現穿黑衣、黑色長褲及戴口罩。

七名傷者輕傷送往聯合醫院治理，他們年齡介乎29至62歲。消息指，事發前個多小時，曾有一輛平治及保時捷私家車，停泊於中秀茂坪巴士總站近入口站處，站長指出對方違泊，兩名司機與九巴職員發生爭執，其後駕車離去。未幾發生襲擊事件。

九巴發言人表示，晚上多名人士於中秀茂坪巴士總站襲擊九巴職員，並毁壞站長室設備。事件中有七名九巴職員受傷送院，九巴已派員到醫院協助受傷員工， 祝願他們早日康復。九巴表示，非常關注事件，強調絕不容忍任何暴力行為，對施襲者予以強烈譴責。九巴會配合警方調查，期望警方盡快將施襲者緝拿歸案。