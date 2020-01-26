【武漢肺炎】暉明邨懷疑「隔離屋」曝光　有床有電器　可隨時入住

武漢新型冠狀病毒肺炎的疫情持續擴散，港府昨日宣布，或會將粉嶺未啟用的暉明邨用作臨時隔離緊密接觸者，又或讓醫護入住。香港01發現，暉明邨昇暉樓低層樓內，已有多個單位「隨時候命」，闢作懷疑「隔離屋」準備供人入住，單位麻雀雖小但五臟俱全，設有一張單人床，並提供不少日用品包括電暖風機、電熱水壺、沖涼用品等。

香港01記者所見，暉明邨昇暉樓部分樓層已貼有告示，提醒員工如何應對「不明原因肺炎」，其中3至5樓都有多個懷疑「隔離屋」單位，門外貼上編號，估計是用作分流不同人士入住。「隔離屋」分兩種單位，一種是細人單位，約百餘，另一種是中型單位，有300多呎，兩種單位內都設有一張單人床架，上面鋪有床褥及一張啡色毛毯，上面寫着生產地為中國上海。單位內同提供了不少日用品，一張椅子、馬桶刷、番梘、一排衣架勾、一個電熱水壺、一部電暖風機、一部電風扇等。

政府：暫停暉明邨準備工作

網上流傳粉嶺暉明邨已變成「隔離營」，政府今日澄清，相關傳言是完全錯誤的。在全城抗疫下，衛生署有需要物色足夠地方，為沒有染病、但與患者有緊密接觸的人做隔離，亦要為醫護人員提供住宿。粉嶺暉明邨是未入伙的公屋，衛生署將會把它改裝，以備不時之需，目前無計劃使用。

政府表示，知悉及了解部分北區居民對可能需要徵用暉明邨的關注，相關政府部門將應邀於本星期三出席北區區議會會議進行講解及討論。在此期間，政府將暫停暉明邨相關的準備工作。