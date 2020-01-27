【武漢肺炎】華明邨女保安阻住戶入大廈　不足三小時被解僱

政府擬改裝未入伙的粉嶺公屋暉明邨，闢作隔離營或作醫護人員臨時宿舍，惟因鄰近多個屋苑及學校，而且與其他屋苑相當接近，引發周日數百居民聚集，表達反對。其間有示威者堵路，暉明邨兩座大廈遭擲汽油彈及縱火，防暴警察進行驅散及拘捕行動。 其間防暴警察進入華明邨，一名女保安員被指緊拉閂門，阻礙住戶進入大廈，疑因此令對方被截查，遭多名居民聲討。事發不足3小時，該名女保安員迅速遭保安公司解僱。

女保安員阻住戶進大廈 住戶被捕

晚上8時許，華明邨富明樓一名女保安員疑在防暴警察入邨時，緊拉大廈閂門，令一名住戶無法進入大廈，其後該名住戶疑被警方截查。多名目睹事件的居民氣憤指斥女保安員：「唔畀華明居民返屋企」、「累死啲後生仔」，雙方一度爭執，女保安其後哭泣。

保安員違保安公司工作指引遭解僱

事隔不足3小時，涉事女保安員迅速遭到解僱。華明邨保安公司置佳物業服務有限公司公布，就晚上懷疑有保安員防礙住戶進入富明樓，已即時嚴肅處理，涉事女保安員已違反公司工作指引，已即時終止僱員合約。

華明邨業主立案法團亦張貼通告，稱獲保安公司通知終止女保安員僱員合約一事。法團指，非常關注事態發展，並一直與管理公司緊密聯絡，嚴厲訓示保安公司即時加強訓示前線員，以保障華明邨居民為首要，緊守崗位為華明邨服務。