【武漢肺炎】暉明邨堵路縱火11人被捕　警批評暴徒行為自私

粉嶺暉明邨擬闢隔離營的消息傳出後，引起上址一帶居民恐慌，今午包圍暉明邨堵路抗議，惟入夜演變成衝突。有黑衣人挖磚堵路，向暉明邨兩大廈投擲汽油彈縱火。防暴警出動驅散，及展開拘捕行動，曾進入雍盛苑等屋苑大堂。行動中截查30多人，共11人被捕，年齡介乎16至42歲人士，涉嫌非法集結、阻礙警務人員執行職務及藏有工具可作非法用途。警方批評暴徒行為十分自私，縱火對居民構成安全威脅，令粉嶺區居民無法度過平安的大年初二。

上水分區指揮官署理警司江偉峰表示，昨日（26日）下午4時許，數十名群眾聚集在暉明邨的馬路口，以雜物包括垃圾桶、水馬等堵路，至下午6時許，有蒙面示威者挖磚，將磚頭鋪滿暉明邨對出馬路，行為嚴重影響交通，警方在晚上7時許，曾清理路障。過程中，警方一直留意事態發展，並盡量以容忍及包容的態度處理當時的違法堵路行為。在評估後，平衡現場情況及交通需要，清理路陴的行動至百禾路便停止，惟有些人不想要和平方式表達意見，他們在晚上7時半，肆意破壞暉明路及華明路交界、粉嶺雍盛苑商場對出多組交通燈，有暴徒更向暉明邨昇暉樓及泰暉樓投擲汽油彈，現場有濃煙及發出爆炸聲。情況急劇惡化，基於公共安全及公共秩序，警方進入暉明邨附近一帶，進行驅散及拘捕行動。警方在驅散及拘捕期間，曾作出多次呼籲及警告，但過程中仍有人由高處投擲雜物，行為對附近居民及路人構成危險。

直至晚上9時許，警多次警告後，仍然有一批人不願離開，於是警方進入華明邨截停30多人進行調查，目前調查仍然進行中，目前拘捕11人，年齡介乎16至42歲人士，涉嫌非法集結、阻礙警務人員執行職務及藏有工具可作非法用途。他指暴徒行為十分自私，雖然兩大廈未入伙，但附近是民居，縱火對居民構成安全威脅。消防車亦因堵路而未能到現場處理火警。警方看不到破壞交通燈及投汽油彈對他們口中所說的訴求有何關係，他們自私的行為，令粉嶺區居民無法度過平安的大年初二。

他又指，警方所有行動或使用的武力，要根據現場情況及法例賦予警方的權力而進行，如果警方評估現場各方的安全，包括公眾人士表達意見的權利，及視乎實際上有無罪行發生，警方才會作相應適當的行動。

至於有傳媒指，警方在驅散行動時曾使用較粗俗的用字，江指警方使用的字眼是否適合，會作出檢討。至於是否曾使用相關字眼，暫未有紀錄。