明愛醫院男廁疑炸彈爆炸　Telegram頻道警告醫護罷工　O記調查

明愛醫院急症室一男廁今凌晨有土製炸彈爆炸，爆炸品處理課人員到場調查，在馬桶後方發現電線、電池及爛了的玻璃樽，初步相信土製炸彈內有500克的炸藥粉末，透過加熱電芯造成爆炸。約兩小時後，有人在Telegram一個群組中承認與案件有關，指不滿政府未有封關，放置第一個煙霧彈作為第一次警告，並警告會放置直正的炸彈，要求醫護人員罷工，更指下一步行動會針對關口。案件由有組織罪案及三合會行動科接手調查。警方警告，任何人惡意引爆炸彈屬嚴重罪行，最高可被判終身監禁。

事發在凌晨2時半左右，消防接報明愛醫院懷信樓近急症室一個男廁發生二級火警，10分鐘後將火救熄。消防到場前，職員曾自行用滅火筒救火。警方刑事調查探員及爆炸品處理課人員接報到場，原向火警方向調查，惟於廁格內發現一枚懷疑炸彈，長約15厘米，直徑約10厘米。人員在現場撿走懷疑炸彈碎片作進一步檢驗。事件中，共疏散約20多人，無人受傷。現時該廁格已被封閉。案件改列爆炸品發現。

Telegram帖文承認犯案 要求醫護人員罷工

在案發後兩小時，即凌晨4時許，社交通訊軟件Telegram一個訂閱人數僅百多人的頻道中，有人承認與今次事件有關，並指行動的原因是政府未有封關。該人指放置第一個煙霧彈，作為第一次警告，又警告會放置直正的炸彈，以此要求醫護人員罷工。該人更指下一步會針對關口行動。

警跟進帖文 案件交O記跟進

警察公共關係科高級警司余愷均表示，今凌晨2時20分，在明愛醫院急症室男廁內發生一宗炸彈爆炸案，部分馬桶旁的陶瓷亦被炸毀，一地碎片。爆炸品處理課人員到場處理，在現場發現電線、電池及爛了的玻璃樽，初步調查後相信涉案土製炸彈放在馬桶後方，內有500克的炸藥粉末，透過加熱電芯造成爆炸。在案發後兩小時，有帖文威脅醫護人員，指如果醫護人員不想死，就要立即罷工，否則會再放置更多炸彈，下一步更可能會針對關口。案件由有組織罪案及三合會調查科接手調查。警方強烈譴責暴徒行為，指現場為公立醫院急症室，不少市民及醫護人員皆有機會使用廁所，幸好今次沒有人受傷，否則後果不堪設想。

她又指，當全港市民同心抗疫時，有暴徒仍然死心不息，用行使公義作藉口，美化他們的暴力及卑劣的行段，實質是威脅醫護人員不要抗疫，暴徒行為自私，罔顧公共安全。警方警告，任何人惡意引爆炸彈屬嚴重罪行，最高可被判終身監禁。

涉事廁格已被封閉。（蔡正邦攝）

明愛醫院就事件回應指，今日凌晨約2時半，聽到公眾人士洗手間內發出巨響，發現其中一個廁格發生爆炸，無人受傷，遂通知警崗警員。期間急症室仍有提供服務。院方會協助警方調查個案。明愛醫院譴責蓄意在醫院造成破壞，危及病人安全的行為。