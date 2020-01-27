【逃犯條例】內地漢旺角遭「私了」　稱來自廣州　證件揭居武漢

大批市民無懼「武漢肺炎」疫情，昨晚響應網上號召，到旺角紀念四年前的旺角騷亂，其間一名內地漢與黑衣人衝突後遭「私了」，過程中有市民出手勸交，防暴警員到場後曾近距離觀察其狀況。據悉，該名內地漢曾報稱來自廣州，其後被發現為武漢居民。而現場亦遺有一張內地身份證，屬姓金37歲男子所有，住址為武漢市，資料初步與被「私了」的內地漢脗合。

昨晚大批市民到旺角朗豪坊外的砵蘭街光顧夜市，其間有黑衣人與多名內地人發生爭執，至少三名內地人懷疑被「私了」，其中一名身穿綠色上衣的內地男子與黑衣人扭作一團，過程中有市民介入勸交，防暴警員到場後曾近距離觀察其狀況。

事後網上流傳，指該名綠衣內地人在混亂間曾掉落一張內地身分證，證上住址為武漢，令人擔心會有健康風險。消息指，該名內地人曾報稱來自廣州，其後證實與流傳的內地身分證為同一人。

三內地人受傷 清醒送院

警方表示，昨晚9時許，一名姓金（37歲）的內地男子在旺角奶路臣街及砵蘭街交界，懷疑與現場的黑衣人因拍攝問題出現爭執，其間一名黑衣人疑取走金的手機，其餘黑衣人士則包圍一名姓郭（24歲）內地男子及姓張（29歲）內地女子，混亂間三名內地人士受傷，分別報稱頭痛、背痛及頸痛，清醒送往廣華醫院治理。

警方接報到場後，涉事黑衣人已經逃去，經初步調查，案件列普通襲擊及盜竊，交由旺角警區刑事調查隊第九隊跟進，暫未有人被捕。