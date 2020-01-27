【武漢肺炎】前線救護投訴獲發過期口罩　消防處：如有發現會銷毀

新型冠狀病毒引發的「武漢肺炎」疫情持續，對於接送懷疑個案入院的前線救護員而言，必定具有一定風險。不過，有前線救護員向香港01投訴，消防處本月提供的一批3M醫療用N95口罩中，部分到期日為去年9月，即過期約4個月；而現時的N95口罩存貨中，未有提供不同尺碼予不同人員使用。消防處表示，已將去年採購的N95口罩供應前線，如發現有過期會將之銷毀。

香港01近日接獲前線救護員投訴，批評消防處沒有為前線人員提供足夠數量的口罩、手套及面罩等個人防護裝備，當中，其隸屬的分局在本月派發一批3M牌子的N95醫療用口罩中，紙盒上的生產日期顯示為2014年9月，到期日則為2019年9月，已過期約4個月。

指沒提供不同尺碼N95

投訴人又指出，N95醫療用口罩分為1860s細碼及1860大碼，選用大或細碼前需要經過一個測試，以符合面型，避免過大或過小。惟投訴人發現，現有存貨未能同時提供1860s及1860予前線人員使用，質疑消防處沒有對前線人員提供足夠的資源。

有前線救護員投訴，本月獲派一批到期日為去年9月的N95口罩。（讀者提供圖片）

物流署：N95存貨最早到期日為2023年3月

消防處回覆查詢時表示，消防處不時按需要補充醫療用品，就N95口罩而言，消防處於2019年中採購的批次已送達有關單位，有效年期為4年。現時消防處的N95口罩存量充足。如發現有過期的物品，消防處會即時將之銷毀。

政府物流署則表示，根據物流署記錄，該署在過去12個月並沒有提供3M品牌醫療用的口罩給各政府部門使用，而現時N95口罩存貨的最早到期日為2023年3月。至於個別部門分派哪些批次口罩給前線人員使用， 物流署並沒有相關資料。