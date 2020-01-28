【武漢肺炎】發燒病人大鬧瑪嘉烈醫院　拒入負壓房　大字形瞓地

武漢肺炎確診數字持續增加，前線醫護照顧病人時具一定風險。網上流傳一名身形魁梧男子，由開平回港後，因發高燒前往瑪嘉烈醫院內科醫治，惟他拒絕進入負壓房，大字形躺地，醫護人員無計可施下，終召保安處理。 有目擊事件的醫護人員透露，該男病人自稱近日曾到開平，有發燒病徵，卻被安排於一個無上鎖、非負壓病房，對其他病人、醫護人員構成巨大健康威脅。另外，該名男病人因有精神病紀錄，脾氣暴躁，即使公立醫院已禁止探病，護士長仍准許其曾前往開平的家屬到訪，做法令醫護大感詫異。

網上流傳一名病人在醫院內大字形躺地片段，上載者表示一名持有香港身份證、操普通話的男子，從開平回港後發高燒，在瑪嘉烈醫院內科病房治理。期間他拒絕轉往負壓病房，並開始發難，包括到護士站坐在員工座位、除口罩、更衣企圖離開等。上載者稱醫護人員要求護士長將病人綁起，病人即躺地高呼「綁啦你綁啦！」醫護人員憂慮受襲，所以呼喚保安協助。據知病人有精神病紀錄，情緒不穩。

曾往開平、發燒病人被安排非負壓病房

目擊事件的醫護人員向《香港01》透露，該名男病人自稱近日去過內地開平，有發燒病徵，卻被安排於一個無上鎖、非負壓病房，在等待武漢肺炎化驗結果的至少24小時內，對病房內其他病人、醫護人員構成巨大健康威脅。該醫護又指，該名男病人有精神病紀錄，脾氣暴躁，認為應及早將事主綁起。此外，即使公立醫院禁止探病，護士長仍准許其曾前往開平的家屬到訪，做法令醫護大感詫異。

該醫護表示，同日包括該男病人，共5人有肺炎病徵而處於內科普通病房，惟幸眾人的化驗結果皆證實沒有染上新型冠狀病毒。但事件揭發普通病房多項安全隱憂，瑪嘉烈醫院普通病房人多密集，有人曾建議盡快將病房改為負壓，但獲上級回覆需待農曆年假過後，由機電署人員前來處理。

憂醫院口罩存量不足

此外，受訪醫護表示，無從得知口罩存貨量，但有護士被要求一日只用一個N95口罩，質疑醫院是否口罩不足。對於有工會提出罷工，促請政府封關，他透露很多護士聲稱支持，因為留意到絕大部份懷疑病例都是來自內地。

屯門區議員張可森認為香港醫護資源長期不足，在疫症爆發時醫護承受巨大壓力，政府應重新審視醫療政策，以保障醫護人員。香港01正就事件向醫院管理局查詢。

醫管局質素及安全總監鍾健禮曾解釋，負壓病房內壓力為負，空氣只由室外流入室內，主要防範病菌在空氣中傳播，將肺炎病人安排進入負壓病房是擔心抽痰時，飛沫會霧化，使短時間出現類似空氣的傳播。

對於武漢肺炎防疫措施，中大醫學院今（28日）凌晨發表聲明，促請香港政府進一步收緊入境政策，包括建議把限制入境的範圍進一步擴大至湖北省以外的其他疫症擴散地區、加強強制檢疫 (quarantine) 及醫學監察 (medical surveillance) 等措施，把限制入境的範圍進一步擴大，以減低跨境傳播風險。醫學院認為收緊入境政策雖不能完全杜絕跨境傳播，但可有效減少隱形患者入境的機會，降低受感染人數，從而減輕對本地醫療系統造成的負荷。