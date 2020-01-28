【武漢肺炎】微博分享非港人免費就醫　保險女經紀捱轟　AIA道歉

新型冠狀病毒引起的武漢肺炎疫情擴散至本港，一名自稱香港友邦保險（AIA）的女經紀昨在微博轉載新聞，指醫管局會豁免符呈報機制的非本地患者醫療費用，隨即遭到網民炮轟，批評鼓吹內地人來港就醫。 AIA今日在facebook致歉，指已制定嚴格的社交媒體指引，絕不姑息任何不恰當或魯莽行為，並已要求刪除不恰當言論，但未有交代有否終止相關員工的合約。而特首林鄭月娥今日公布，醫管局將調整收費措施，由即日起，向所有非符合資格人士，包括非本地居民，收取醫療成本費用。

網上流傳，一名任職香港友邦保險（AIA）的女經紀昨日（27日）在微博發帖，轉載一段關於所有符合呈報機制的患者，按政策均可在香港獲豁免醫療費用的新聞，並留言表示，「隔離病毒，不隔離愛，武漢疫情告急，香港AIA ACE區域與全國同胞共度難關！做為團隊一份子，略盡綿力，以小愛見證大愛。武漢加油！」

帖文一出立即惹起網民關注，紛紛到AIA的facebook留言，批評該名女經紀鼓吹內地人來港治病，剝奪港人醫療福利，亦有人直指「食人血饅頭」。

一名AIA女保險從業員日前發文後，遭網民批評鼓吹非內地人來港就醫。（互聯網）

AIA今日向市民致歉，但未回應有否終止相關員工合約。 AIA：已要求刪除言論 AIA今日在facebook專頁回應事件，指在非常時刻，客戶及市民的福祉是首要考慮，會堅持不懈與廣大市民並肩對抗病毒擴散，強調已制定嚴格的社交媒體指引，絕對不姑息任何於社交媒體中不恰當或魯莽的行為。 AIA續指，若有出現任何違反指引的情況，將採取相應的紀律處分，於嚴重的情況下，將即時終止合約。就團體成員所發表的私人言論，若有引致不愉快的地方，僅此衷心致歉，並已即時要求立即刪除相關不恰當的言論。