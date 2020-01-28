【兩日三爆炸案】O記接手調查　Tg頻道要政府封關　或毀中港鐵路

本港兩日內先後發生三宗炸彈爆炸案，Telegram兩個頻道分別承認責任，矛頭直指政府，警告要立即全面封關，並要求醫護人員罷工，否則會有進一步行動，包括破壞中港兩地鐵路及幹道設施。首兩案發生於年初三（1月27日），兩個裝置分別置於明愛醫院廁所及佐敦一間傷殘人士廁所，釀成大火及破壞；第三宗案發生於今日（28日），深圳灣口岸香港境內一垃圾桶爆炸，內有無線電話遙控裝置，相信炸藥有硝酸成份。有組織罪案及三合會調查科將三宗合併處理，正調查是同一團伙所為，抑或有模仿者 (Ｃopycat）出現。

社交通訊軟件Telegram的兩個頻道承認與案件有關。首宗案件發生於年初三（27日）凌晨2時31分，明愛醫院急症室男廁內有爆炸品爆炸，約兩小時後，一個新開的telegram頻道「九十二籤」承認與案件有關，要求政府全面封關，並指先放置第一個煙霧彈作為第一次警告，之後會放置真正的炸彈。頻道又警告醫護人員「不想死就立即罷工」，下一步會針對關口行動。

當日晚上10時20分，佐敦道佐治五世紀念公園一個傷殘人士廁所內發生爆炸，釀成大火及破壞。不過，此案件未見有頻道出面承認責任。

第三宗發生於今日（28日）上午10時25分，深圳灣口岸香港境內接近公共交通工具上落位置，一個垃圾桶內傳出巨響，保安員上前查看，見到垃圾堆中有一個類似爆炸裝置，於是報警。爆炸品處理課人員調查後，發現一個無線電話搖控裝置及爆炸品。

此案件發生前三分鐘，即10時22分，另一Telegram頻道「老豆搵仔」預告第一枚炸彈會在「非鐵路連接嘅口岸」，並保證不會傷及無辜。案件發生後約三小時，即下午2時許，該頻道承認責任，並指深圳灣口岸只是一個開始，要求政府兩日內完成封關，遣返所有在港內地人，如果三日內沒有確實防疫措施，會計劃破壞中港兩地鐵路及幹道設施。

直至晚上6時許，頻道「九十二籤」再度發文，再次承認與明愛醫院一案有關，直言放置炸彈是讓醫護人員有藉口罷工，並再強調下一步會針對關口。

+ 5 + 4 + 3

爆炸品處理課高級警司馬偉德（Alick MCWHIRTER）表示，爆炸品處理課在過去48小時共處理三個裝置，首兩個放置在廁所內的裝置性質相近，設計成會着火及具潛在爆炸性，雖然造成明顯破壞，幸未有釀成傷亡。第三個裝置於今早在垃圾桶內發現，其性質與前兩個裝置明顯不同，設計是以無線手機裝置引爆，具硝酸成份，有強大的爆炸性，一旦引爆可以釀成嚴重傷亡。三個裝置雖然放置在不同位置，並有三種不同的設計，皆有機會造成嚴重傷亡。

有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華表示，將會把三案統一處理，暫未有人被捕。由於三案的裝置，以及承認責任的Telegram頻道皆有所不同，現階段未能肯定是否同一個團伙所為，抑或是否有Copy Cat犯案，但警方會嚴肅跟進。

李表示，根據刑事罪行條例第200條，藏有炸藥可判14年，使用或有企圖使用可被判20年，引致傷亡可致終身監禁。他指放炸彈人士要有良心，全城防疫之時，再作此種行為令人氣憤。他提醒清潔及保安人士發現可疑物品時，盡快報警處理，同時警告放炸彈的狂徒不要以為以此威脅手段可達到目的，警方會嚴正跟進，將他們繩之以法。