【武漢肺炎】政府籲留家工作　巿民憂商店關門　出動搶購糧食

武漢肺炎仍肆虐，政府今日（28日）宣布，為減低疫情在社區擴散，除提供緊急及必須公共服務人員外，由明日（29日）起至2月2日，政府僱員可留在家中工作，同時呼籲私人機構在可行情況下作類似安排。政府同時指明日凌晨起亦會暫停部分口岸的客運服務，而貨運則如常繼續。 消息公布後，不少巿民憂慮商店會關門，有巿民率先到超巿搶購糧食，除了新鮮食品，白米、即食麵及罐頭都成為搶手貨，有巿民稱擔心疫情爆發而不敢外出用餐，因此到超市購入未來三個月的糧食。據了解，超巿的食物貨源充足，但因過去數天是農曆年假，部分地區的超市未有工人補充貨物上貨架，故貨架空空如也，但大部分貨物仍供應充足，有市民坦言不擔心缺貨。

位於太子道西一超市，米架上仍有充足存貨。（林振華攝）

憂商店關門 巿民預購數天糧食

政府今日（28日）宣布，為了盡量減低疫情在社區擴散的風險，政府部門人員明日（29日）起留在家中工作，呼籲私人公司仿效。 有市民憂慮超市、街市未來數天不會營業，故預先購入未來數天糧食。筲箕灣有市民坦言：「梗係驚啦！而家政府都話圖書館、康文署啲設施都唔開啦！全港乜嘢都唔開，咁我食乜嘢呀？」

位於灣仔莊士敦道一間超市的人流未見太多，雖然麵包、雞蛋、即食麵及蔬菜類貨架空空如也，但其餘貨品仍供應正常。市民陳先生及陳太表示，為防超市缺貨，特別預先購買一些可以放置較久食物，包括凍肉、即食麵等，另外亦購入蔬菜如西芹、黃芽白等。兩人稱只準備未來數天份量食物，「相信可以製造嘅嘢遲啲就會有貨，無需囤積太多」。

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新鮮食材被掃光 有人準備三個月糧食

荃灣區部分超市的麵包、蔬果貨架被人搶購一空，有市民稱擔心未來數天糧食會被人買清光，故今日預先購入糧食。他購入粟米片、消化餅、罐頭及豉油等，預計足夠未來一個月自用，笑稱： 「一個月後唔理啦，都唔知個人仲係咪度。」

位於太子道西一間超市，肉類貨品被人掃清光，而米則仍有存貨，有市民大舉購入即食麵、果汁等，市民王小姐特地到超市購入糧食，準備在家存放三個月糧食，並以麵食為主；她坦言最擔心香港稍後時間沒有新鮮食材，她則準備家中往後三個月糧食。位於彌敦道的另一間超市則未見有搶購潮，米、杯麵、即食麵等貨品非常充足，有員工陸續將貨物補上貨架。