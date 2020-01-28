【武漢肺炎】高鐵乘客批評無派申報表　逾百來港旅客逼爆關口

新型冠狀病毒引發的武漢肺炎疫情持續，本港部份確診患者曾乘搭高鐵到港，惹全城關注。港府早前公布，要求所有乘坐高鐵到港的旅客填寫健康申報表，惟措施實施多日，高鐵兩地口岸大打「蛇餅」情況未有改善，有乘客指關口人手嚴重不足，「以往過境只係3分鐘，今日要45分鐘」，前後耗時逾一小時；他又批評當局沒有妥善派發健康申報表，不少乘客在過關一刻始知無表，又或在最後一刻才填表，令大堂逼爆，一片混亂，要求有關當局正視。

有乘客向《香港01》透露，指他今日中午乘高鐵回港，發現內地及香港口岸都有檢疫人員持手提探熱器逐一替乘客量體溫，惟內地口岸人手嚴重不足，導致逾百人大打蛇餅，加上現場僅兩至三名執法人員維持秩序，情況十分混亂，「平時落高鐵到入境香港都只係3分鐘，今日淨係入境都搞咗45分鐘，前後夾埋差唔多逾一個鐘先離開到西九龍站」。

關口人手不足，檢疫站大排長隊。（讀者提供圖片）

關口有職員探熱，但人手不足致大排長龍。（讀者提供圖片） 旅客堵塞關口填表 港府上周四（23日）宣布，會擴展健康申報至高鐵西九龍站，所有乘高鐵到港旅客必須填寫健康申報表，表格會在車廂或落車後派發，以免旅客「一窩蜂喺口岸櫃位填」。不過，該名乘客發現，大部份旅客在通關時才發現沒有申報表，需要在關口頻頻撲撲，慌忙找職員索取，令關口逼滿填寫申報表的旅客，質疑當局安排失當。

口岸大堂大打蛇餅。（讀者提供圖片） 質疑關員沒細閱申報表就放行 該乘客續指，健康申報表要求入境人士填寫是否居住或曾否到過武漢，以及有否任何不適癥狀，惟未知內地關員是否未及應付大量旅客，接收申報表時都只是快望一眼，亦沒有查問旅客身體狀況，旅客就已經過關，「都唔知有無留意旅客係咪湖北過嚟」，擔心關員把關不力，有漏網之魚。

高鐵香港段本周四暫停

港府今日公布，由周四（30日）起，全面暫停高鐵香港段及城際直通車所有班次，高鐵西九龍站亦會暫時關閉作徹底清潔，直至另行公布。已購票的乘客保留車票或收據，可獲全數退款。香港鐵路有限公司（港鐵公司）會盡快公布退款安排。