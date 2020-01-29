【武漢肺炎】網民號召罷工癱瘓交通　獅隧堵路、大學站路軌遭縱火

俗稱「武漢肺炎」的新型冠狀病毒肺炎，疫情繼續擴散，有市民不滿香港特區政府未有封關控制疫情，在網上號召今日（29日）全港罷工，於上午全港多處癱瘓交通，要求政府封關防疫。早於凌晨五時許，天水圍警署投擲汽油彈，至清晨七時許，港鐵港鐵大學站路軌被人縱火，東鐵綫列車需慢駛。

【0945】沙田：據網上圖片可見，沙田獅子山隧道公路，近紅梅谷對開路段，有數名身穿黑衫及蒙臉的人士堵路。該數名人士以多個大型垃圾桶、雜物堵路。一輛駛經的九巴左邊擋風玻璃破裂。據知，事發在今日早上八時許。

【0930】大埔：大埔太和道對開位置，多名防暴警員到場，拘捕現場三名人士，他們被捕原因不明。其間防暴警員與橋上人士對罵，之後該名男子離開。警員並截查路經的市民，之後警員返回警車。

【0900】大學站：港鐵表示，今早約6時50分，一列東鐵綫往羅湖方向列車由大學站開出後，車長發現路軌旁邊有火，相信是有人擅進路軌範圍並縱火。職員到場處理，至早上約7時5分東鐵綫可以行車。但為審慎起見，列車需要慢駛。

【0900】沙田站：港鐵表示，早上約7時25分，沙田至大圍站，以及羅湖往上水站方向路軌範圍分別發現單車，由於多處發現障礙物，東鐵綫來往紅磡及羅湖/落馬洲站的行車時間需要額外10至15分鐘。港鐵人員完成檢查相關路段，確定沒有人在路軌範圍後，東鐵綫服務在大約八時半陸續回復正常。

【0855】大學站：市民馬小姐表示，不支持堵路行動，認為相關行動會影響到他人，又指自己經常回大陸居住，不讚成封關。她表示，「（流感）年年都有㗎啦，今次嚴重啲啫。」、又稱非典型時期自己亦沒有戴口罩，「非典型我地都過左，香港人好勁啊」馬小姐表示，不讚成全面封關，又指現時過關已有檢查體溫等措施，認為已足夠，但指「內地人無意識（戴口罩）」，返內地時大部份人均未有戴口罩。

【0851】元朗：元朗水邊圍輕鐵站，有市民報案指，數名身穿黑衣的人士扔雜物至路軌上。

【0850】大學站：就讀中大的蕭同學表示，自己剛到大學站，未有受事件影響，但表示不介意受阻。他指，武漢雖封關但已有多名武漢人離開市內，認為而香港政府現時防疫措施不足，目前過關申報機制亦有疏漏。他表示，病毒於內地已非常嚴重，但香港政府仍未有封關，直言「政府唔理民生」。

【0845】大學站：任職社福界的李先生指今早要到大學站上班，受事件影響受阻15分鐘，但表示自己雖受阻，「大家都係不斷嘗試，用唔同方法叫政府接受民意。」他接示，目前政府沒有任何方法及政策，而市民則用不同方法「自救」，直言「如果塞15分鐘可以封關，塞15個鐘我都願意。」他表示，市民最緊張香港會否有人因新型冠狀病毒死亡，「香港人最擔心係人命！」

【0841】大學站：港鐵表示，在大學站附近路軌範圍內的人士已離開，路軌上的障礙物亦已被移離路軌範圍，東鐵綫列車服務逐步回復正常。

【0812】荃灣站：一名男子於荃灣站外默站，未幾被警要求岀示身份證，著他離開，他遂到天橋默站。他表示今次事件政府後知後覺，今獨自岀來默站，坦言不會叫口號，希望更多人參與罷工，認為「冇理由推醫護去死」。

【0810】荃灣站：港鐵荃灣站外有多名防暴警員戒備，其間有商戶如常營業。

【0740】上水站：港鐵上水站及粉嶺站一段路軌遭人放置木板。

【0739】大學：港鐵表示，由於有人進入大學站附近的路軌範圍以及多個車站附近路軌上有障礙物，東鐵綫列車需要慢駛，東鐵綫來往紅磡站及羅湖站/落馬洲站的行車時間預計需要額外10-15分鐘。

【0735】沙田：沙田港鐵站，據報有人將單車擲落路軌上。

【0725】上水：上水港鐵站，月台位置有身穿粉紅色反光背心的職員戒備；而列車上的乘客，大多數戴上口罩。

【0710】大學：港鐵大學站，據報路軌被人縱火。消防接報後，以二級火警動員前往現場灌救。東鐵線月台廣播稱，「由於大學站有人闖進路軌，所以列車暫停，約10分鐘後開出」。

【0705】沙田：沙田新城市廣場對開，多輛警車戒備。

【0700】荃灣：荃灣區內多處道路有警車戒備，包括蕙荃體育館對開、大河道、荃灣鐵路站對開、荃新天地對開等。

【0645】上水：東鐵線路軌的雜物大致移除，列車服務恢復正常。上水鐵路站有大批防暴警員戒備。

【0615】天水圍：警方指，清晨約5時，有人向天水圍警署投擲汽油彈，事件中無人受傷。案件列作「縱火」跟進。警方稱，天水圍警署外發現燒焦痕跡。案件交由元朗警區刑事調查隊跟進，暫未有人被捕，正追緝4名身穿黑色衣物人士。

【0610】大學：港鐵大學站，有人從高處向路軌投擲雪糕筒，東鐵線南北行列車受阻，職員正在清理。

【0550】上水：接近凌晨4時，有港鐵職員發現，上水鐵路站附近的路軌位置，擱有不少雜物。當中包括單車、鐵網、垃圾桶及竹枝等。警方接報到場了解，初步懷疑有人較早時從一條行人天橋擲下雜物。暫時無人被捕。據知現場為新運路近劍橋廣場一條行人天橋。

港鐵職員將單車等雜物移離路軌。(陳永武攝)

行政長官林鄭月娥宣佈 關閉多個口岸

昨日(1月28日)下午，行政長官林鄭月娥宣佈，從周四(1月30日)起，關閉高鐵西九龍站，暫停所有來往香港和內地的高鐵列車服務；沙頭角、文錦渡陸路口岸乘客通關亦暫停，貨運通關維持正常；來往香港及內地的渡輪服務暫停，來往港澳渡輪服務如常；而來往香港和中國大陸的過境巴士及飛機班次，亦減少一半。此外，林鄭表示，中央已同意暫時停止簽發內地「自由行」簽注。

網民號召罷工癱瘓交通 要求政府封關防疫

俗稱「武漢肺炎」的新型冠狀病毒肺炎，疫情繼續擴散，有市民不滿香港特區政府未有封關控制疫情，在網上以「救香港，癱交通；救醫護，齊罷工」的口號，號召今日(1月29日)全港罷工，並於今日上午在全港多處癱瘓交通，「不封關、不上班」，要求政府封關防疫。