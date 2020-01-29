【武漢肺炎】被斥執二手口罩　大圍婦徒手抄雜物：全部都係我㗎！

被稱為「武漢肺炎」的新型冠狀病毒肆虐，引發全城瘋搶口罩，網上流傳有人專門收集遭丟棄的二手口罩再販賣，惹衞生及健康隱憂。 社交網絡今日瘋傳一段影片，有市民在大圍積福街見到一對男女蹲在街邊，徒手翻抄疑似垃圾物品，懷疑正撿拾口罩。拍片者爆粗要求把口罩丟棄，未有戴好口罩的婦人稱準備去掉垃圾，又指「（口罩）全部都係我㗎」，其後表示在找戒指，雙方一度爆發口角。影片引發網上熱議，有醫生直指外科口罩只能一次性使用，若重用會有染病風險。

網上瘋傳的影片顯示，拍片者在大圍積福街指摘一男一女「摷垃圾」執走二手口罩，遂上前表達不滿，質問：「阿姐，你知唔知啲口罩好污糟㗎！」拍片者聲稱目擊對方檢拾口罩，形容對方在為口罩分類，要求立即掉棄。

影片可見，該對男女徒手在翻抄一堆雜物，並把一些口罩放人膠袋內。一名操口音的婦人雖耳朵掛上口罩，但完全拉下露出全面，她表示沒有檢口罩，自己剛去求診，正準備將口罩丟掉，並在背包取出多個白色口罩及紙尿片，「我將口罩同紙尿片擺埋一齊，全部都係我㗎」，片段見到她把多隻白色口罩拿出，放進另一個膠袋，再把一些雜物放進去，該批口罩摺叠情況凌亂，狀況令人懷疑曾被使用過，而婦人則說：「我揼垃圾呀！」

拍片者再三催促婦人掉棄口罩，並指責「睇住你喺垃圾桶摷出嚟」，婦人心有不忿，稱是在搜尋物件「我搵戒指呀」，其後又指口罩「全部都係我㗎」。又從背包翻找醫生紙，當她找到醫生紙後，即衝向拍片者稱：「我喺呢間診所出嚟㗎！」《香港01》記者今午到現場視察，未見有人執拾二手口罩。

醫生：重用恐擴散病菌

前綫醫生聯盟前主席蕭旭亮接受《香港01》訪問時表示，一般外科用口罩都是一次性使用，如果口罩遺留飛沬而感染病菌，一旦重用有機會令病菌擴散。蕭續指，現時醫學界認為，新型冠狀病毒在高溫環境下難以生存，惟近日本港氣溫驟降，氣溫愈低或令病毒生存愈久，「重用口罩都會有風險」。