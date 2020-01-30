【汽油彈襲警】9小時四宗　三間警署及衝鋒車遭擲汽油彈

紅磡﹑旺角及葵涌三區9小時內，分別發生四宗警署及警車遭擲汽油彈案！今日（30日）凌晨，紅磡及旺角警署曾先後遭掟汽油彈，紅磡警署外牆及對開地面被薰黑；而葵涌警署昨晚亦被掟汽油彈，警方曾於社交媒體上表示，「嚴厲譴責暴徒喪心病狂的行為。」另外，昨晚深夜11時許，一輛警方衝鋒車駛至旺角彌敦道與奶路臣街交界時，突然遭投擲3個汽油彈，警方經初步調查，案件列作縱火。

旺角警車被掟汽油彈 警列縱火案

昨日(29日)深夜11時許，據報一輛警方衝鋒車，駛至旺角彌敦道與奶路臣街交界時，突然遭投擲3個汽油彈。其中1個汽油彈擊中衝鋒車車尾、其餘2個則跌落在地上。據悉事件中無人受傷。大批防暴警察事後趕至到現場戒備。警方表示，據報一輛沿彌敦道往深水埗方向行駛，駛至上址時被投擲汽油彈，警方經初步調查，案件列作縱火，交由旺角警區刑事調查隊第六隊跟進，暫未有人被捕。

三區警署同被掟 警昨曾譴責行為

及至今日(30日)凌晨2時左右，位於何文田公主道的紅磡警署，據報遭人掟汽油彈襲擊，消防到場時火已熄滅。警方將案列作「縱火」跟進。據知約有4名身穿黑色衫褲人士，向警署外牆投擲數個汽油彈，警署外牆及對開地面被薰黑。防暴警員事後到場戒備。

至今早凌晨(30日)5時半，警方指旺角警署再有人擲汽油彈，警方表示，今日凌晨5時半警方接報指，上址發現燒焦痕跡，初步調查相信起火原因有可疑。人員於現場檢走懷疑汽油彈碎片作進一步化驗。案件列縱火，交由旺角警區刑事調查隊第六隊跟進，暫未有人被捕。警方正追緝兩名黑衣男女。

另外，昨晚（29日）8時許，葵涌警署亦被掟汽油彈，據報有3人，於警署車閘位置投擲3個汽油彈，其後逃去，消防接報到場灌救。網上圖片所見，現場車閘對開馬路出現兩處火光。葵富路對開近警署車閘一段一度封閉，其後解封，事件中無人受傷。警方及後曾於社交媒體上表示，案件現列作「縱火」案，交由葵青警區刑事調查隊第二隊調查，同時指「警方嚴厲譴責暴徒喪心病狂的行為，必定嚴肅跟進。」

紅磡警署外牆被汽油彈薰黑。(陳永武攝)