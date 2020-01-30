【鴨脷洲謀殺案】五旬病婦房內燒炭亡　丈疑放置炭爐　涉謀殺被捕

香港仔鴨脷洲發生懷疑協助他人自殺命案！今日凌晨3時許，有人報案指鴨脷洲一單位內，一名54歲女子燒炭自殺，消防及後到場，發現一名女子在房內陷入昏迷，經送院搶救後不治，而同在屋內的事主丈夫及妹妹則清醒。 據了解，警方經初步調查後認為事件有可疑，把案件轉列謀殺，拘捕死者的56歲丈夫，懷疑他於房內放置炭爐，協助患癌症的妻子輕生。

夫疑放置炭爐被捕

現場為鴨脷洲利民道7號，今日凌晨3時30分，有人報案指一單位房內有人燒炭尋死。消防員接報到場，見房內一名女子陷入昏迷，另有一對男女在廳中，均清醒無恙。救護員將昏迷女子送院搶救，惟延至凌晨4時18分證實不治。

54歲女死者姓陳，生前患有肺癌，與56歲姓郭丈夫及丈夫的妹妹同住，初步調查顯示，相信郭男不忍妻子受癌症折磨，於其房內放置炭爐協助其輕生，以涉嫌謀殺將其被捕。警方稍後將安排死者進行驗屍，以確定其死因。案件改列謀殺處理，交由西區警區重案組跟進。

案發現場為利民道7號一單位。(陳永武攝)

律師：屬協助自殺或謀殺 根據死者是否有意向而定

大律師黃國桐表示，案件屬協助自殺或謀殺案，主要根據死者是否有自殺的意向而定，如屬協助自殺，最終判刑彈性較大，若為謀殺案最高可判終身監禁。

根據香港法例第339章 《殺人罪行條例》第5條「自殺協定」，任何人依據他與另一人的自殺協定，殺死該另一人，或參與第三者殺死該另一人的行為，均屬犯誤殺罪，而非謀殺罪；凡有人被控謀殺另一人，而證據顯示被控人殺死該另一人，或參與該另一人的被殺，則證明被控人是依據他與死者的自殺協定行事的舉證責任，在於辯方。

香港法例第212章 《侵害人身罪條例》第33B條「協同自殺的刑事法律責任」，任何人協助、教唆、慫使或促致他人自殺或進行自殺企圖，即屬犯可循公訴程序審訊的罪行，最高可處監禁14年；另外，第17條「意圖造成身體嚴重傷害而射擊、企圖射擊、傷人或打人」，任何人意圖使任何人受殘害、外貌毀損、成為傷殘或身體受其他形式的嚴重傷害，即屬犯可循公訴程序審訊的罪行，最高可處終身監禁。

求助網站和熱線：

香港撒瑪利亞防止自殺會熱線：23892222

醫院管理局精神健康專線：24667350

東華三院芷若園熱線︰18281

撒瑪利亞會熱線︰28960000

社會福利署熱線︰23432255

生命熱線：23820000

賽馬會青少年情緒健康網上支援平台-「Open噏」24小時網上輔導：91012012（SMS）

利民會《即時通》：35122626