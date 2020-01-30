【武漢肺炎】屈臣氏各分店僅20個買口罩名額　落空市民鼓譟拒離開

口罩難求，農曆年假期後商戶陸續營業，同時因應武漢肺炎疫情公佈口罩售賣情況，其中屈臣氏宣佈有少量抗疫產品可供購買，在社交網站說明每間分店只有約20盒手術口罩，建議不要通宵或大清早排隊，以免聚集人流。可是今日（30日）一大清早到門市排隊的老人多不知道數量極為有限，屯門蝴蝶邨分店上千人排隊，落空市民鼓譟拒絕離開，職員只能盡力安撫。至於大埔大明里分店職員亦提早上班排籌，有市民要求職員將口罩拆購：「職員辛苦啲咁多，拆出嚟賣，等啲人可以應急。」

數百名市民一大清早到大埔屈臣氏門市排隊，他們大多不知道名額只得20名，落空後質問職員。（郭倩雯攝）

屈臣氏大埔大明里分店，未到9時已有近300人排隊守候。排頭位的青年清晨5時半就開始排隊，職員知道大排長龍，提早一小時派籌，轉眼20個籌派發完畢，不知道名額的市民大為鼓譟：「又話一人一盒，得嗰二十盒，搞錯呀？」上午7時許到達的陳生不滿安排：拆散嚟每人買十個都好呀，排咗成兩個鐘頭隊，依家口罩太緊張，無咗口罩講嘢得唔得呀？唔得咖嘛，係咪先？你可唔可以同佢哋講下拆，職員辛苦啲咁多，拆出嚟賣，等啲人可以應急。」指現時只得20人可以買，令後面數百名市民失落。

屈臣氏凌晨約1時，在社交網站發出帖文指「全線香港230間分店於今日(1月30日)暫時只能提供每間約20盒手術口罩，而且每間分店到貨時間並不相同，到貨後店員會派籌，額滿即止。建議不要通宵或大清早排隊，以免聚集人流，令健康風險提高。」

在屯門蝴蝶邨商場，派籌過後仍有落空市民拒絕離開向職員表達不滿：「得20盒都擺上網，叫擺上網條友辭職啦。」職員無奈盡力安慰，向記者表示管理處反映排隊人數眾多，急於處理，連口罩也未及戴上：「咁多人聚集都唔好，多老人家，所以想安撫埋佢哋搞掂晒先再返去戴口罩。」

取得第19籌的朱女士歡喜地表示「買到一盒好過冇囉，又要畀仔女，又要畀孫。買到一盒得一盒囉，安全啲嘛下嘛。」她今早5時半來排隊，需填寫自己名同電話號碼登記，約中午時間起可取貨，惟不知能買到多少盒。取得第20籌的男士指，收籌後才知道自己係最後一籌，覺得很幸運，但認為店舖存貨太少，「廿箱先係咖嘛！」