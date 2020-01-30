【武漢肺炎】輕便裝酒精搓手液短缺？瑪嘉烈醫院：大樽裝存量充足

全城搶購消毒用品，連公立醫院都出現酒精搓手液短缺情況。《香港01》得到一份瑪嘉烈醫院內部備忘（memorandum），指一款60毫升裝酒精搓手液正面對供應短缺，有可能延遲（suspend）供應。該院其後發出另一備忘，指相關用品可由另外兩款酒精搓手液取代，建議醫護人員使用。

記者到瑪嘉烈醫院查看，見到醫院出入口、電梯口都備有酒精搓手液，有至少半枝以上用量，醫護人員表示未了解實際情況，但認為如果缺貨影響大：「 (酒精搓手液 )係我哋日常工作嘅必需品，日日都用。」另一醫護人員未看到相關通告，不過其工作的病房消毒酒精供應充裕，因此不擔心缺貨情況。

備忘以酒精搓手液短缺為題（Temporart Discontinuation of Supply of ALCOHOL BASED HAND RUB（WHO FORMULATION I）60ML），指一款由National Pharmaceutical Co. Ltd.供應的酒精搓手液短缺，一旦消耗將會暫時延遲（suspend）供應。該院其後以另一備忘指相關用品可由另外兩款500毫升酒精搓手液取代，建議醫護人員使用。

該院其後以另一備忘取代，指相關用品可由另外兩款500毫升酒精搓手液取代，建議醫護人員使用。（瑪嘉烈醫院內部備忘）

醫管局：備有500毫升搓手液

醫管局回覆查詢表示，醫管局鼓勵員工勤洗手以達至感染控制的效果，院方備有500毫升裝的酒精搓手液供醫護人員使用，而存量亦充足。60毫升輕便裝的酒精搓手液，只是為方便員工在某些工作環境下有需要時使用。