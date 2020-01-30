【武漢肺炎】上水良心小店周五售200盒口罩　少東：盡力幫吓手

本港武漢肺炎確診個案今日（30日）增至十宗，市民搶購口罩自保，市面「一罩難求」，有商舖藥房炒賣口罩，但同時亦有人派發口罩或良心價賣口罩，共度時艱。上水一間經營36年的床上用品小店，近日入口200盒泰國口罩，準備於周五（31日）以良心價發售，先到先得購買，少東指盼助市民度過難關，「香港咁樣，盡力幫吓手」，他批評「政府冇用，好多嘢唔應該市民做，應該政府幫市民做。」

張記床上用品店周五發售200盒泰國口罩。（黃廸雯攝）

周五發售200盒口罩

良心小店張記床上用品位於彩園商場316號舖，將於周五上午10時半，以70元一盒（50個）發售一批泰國口罩，不設網上留貨，每人限買一盒，先到先得，少東Jack表示「公平啲，冇留貨，身邊朋友都冇得畀」，他強調明早10時半才會派籌。

Jack（左一）向街坊解釋發售安排，有街坊感激他們尋找口罩貨源。（黃廸雯攝）

泰國貨源不足 少東：盡做，幫得就幫！

Jack指，店內一向有賣口罩，由於胞弟年三十旅行時，結識一名泰國藥房老闆，可直接向供應商取貨，他們看過不同的款式實物後，購入認為品質最好的款式，「有啲好薄，都唔會買」。胞弟返港時帶回首批口罩，已迅速售罄，今次原先訂購600盒，惜當地亦無法提供足夠數量，僅有200盒，「盡做，冇辦法，香港咁樣，盡力幫下手」。雖然物以罕為貴，但他們選擇以良心價出售口罩，「明明嗰樣嘢唔需要咁多錢，唔使賣得咁盡，除非貴嚟，就貴賣，我屋企就冇能力派」。

東主張先生默默支持兩兒子良心價賣口罩。（黃廸雯攝）

東主：「搶購潮」比沙士更嚴重

張記床上用品扎根上水36年，曾歷沙士一役，東主梁先生認為是次「搶購潮」比沙士更嚴重。兩兒子無接手生意的打算，只會趁假期落舖頭幫手，但良心價賣口罩一事卻是兄弟一手處理，東主默默支持：「最主要好彩細佬識人！」

全城瘋搶口罩，Jack批評政府無能，「政府冇用，好多嘢唔應該市民做，應該政府幫市民做，依家要搶口罩，係因為香港政府，對香港政府都冇乜希望。（我們）盡力幫（市民），幫唔到都冇辦法！」