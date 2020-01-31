【翠屏邨火警】雜物屋失火姊妹喪命　鄰居敲門救人：佢話開唔到門

周五（31日）觀塘翠屏北邨翠楠樓一單位電線短路起火，一對分別61歲及58歲的姓林姊妹被困，獲救昏迷送院，延至早上證實不治。 肇事單位付之一炬，雜物散落一地。據鄰居劉先生指，事發單位火光熊熊，他與弟弟用鎚仔敲打大門救人，但肇事單位被雜物擋門，無法打開，「我哋拍門時（被困的姊妹）有應我，話開唔到門！」。劉稱，該對姊妹於太子聯合廣場賣精品，她們的單位滿佈貨物，走廊勉強夠一人走過。

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鄰居：鎚仔敲打單位大門 未能成功救人

周五（31日）凌晨約零時半，觀塘翠屏北邨翠楠樓低座一單位起火，多名大廈住戶報警求助。消防到場救援，將被困屋內的一對姊妹救出，兩人昏迷送院。兩人分別是61歲姓林女戶主及其58歲妹妹，延至今晨搶救無效，證實不治。消防經初步調查後，相信起火原因無可疑，不排除因電線短路肇事。事件中約有100人疏散到安全位置。

據鄰居劉先生表示，涉事單位的一對姊妹居於上址多年，據知她們於太子聯合廣場開舖，經常早出晚歸。昨晚他聞到有異味，發現肇事單位火光熊熊，立即喚醒弟弟幫助救人及通知鄰居離開，其間他們用鎚仔敲打起火單位大門，但未能將大門打開，「我哋拍門時（被困的姊妹）有應我，話開唔到門、開唔到門！」。

起火單位滿佈雜物

「之後好大煙又出火，我哋頂唔順要走，之後消防員差唔多到！」劉先生表示，早前幫該對姊妹檢查電掣，入屋赫見單位滿佈雜物，連關上大門都有困難，「佢哋賣精品雜物好多年，間屋好似擺貨倉咁，啲貨一袋袋放喺度，個單位得條走廊仔，好逼！」