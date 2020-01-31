【武漢肺炎】被指研發新物料製「布口罩」　理大：未驗證可防病毒

因應新型冠狀病毒疫情，本港出現口罩搶購潮，紡織及製衣界立法會議員鍾國斌在《香港電台》節目上表示，已經與業界研究採用理工大學早前研發的新材料製造一款「布口罩」，每個口罩可翻用50至70次，可以防範肺炎鏈球菌、金黃葡萄球菌等。 理大其後澄清，該物料主要是防細菌及霉菌，暫未有數據可有效防病毒，並指物料的產品開發只用於家居產品，沒有涉及防病毒類型口罩。

鍾國斌接受港台訪問時表示，已經與業界研究將採用理工大學早前研發的新材料製造一款「布口罩」。（資料圖片）

鍾國斌今日（31日）在港台節目《千禧年代》上指，有關新物料是幾年前政府資助理工大學研發，原本用於製造體育服裝，可以防範肺炎鏈球菌、金黃葡萄球菌及念珠菌，但未知可否防止新型肺炎病毒。鍾國斌又指主要物料在內地，不過會運來香港生產線製造，他指希望下周一（3日）推出「布口罩」樣本，10日後可以出貨應市。

理大：物料主要防細菌及霉菌

理大今日（31日）澄清，對於有報導指大學研發了一款「布口罩」，可以防菌及多次清洗重用，並已獲國際認証，預計最快10多日後能供應巿場。理大表示是受香港紡織及成衣研發中心（HKRITA）委託研發防菌物料，該物料主要是防細菌及霉菌，暫未有數據驗證該物料可有效防病毒。校方指就相關物料的產品開發只用於家居產品，例如床單，並沒有涉及防病毒類型之口罩。