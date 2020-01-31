【武漢肺炎】職員疑扣CSI口罩聲稱誤會　食環署﹕如違規會跟進

武漢肺炎肆虐，市民「一罩難求」。網傳疑似有食環署職員，將一批CSI（Correctional Services Industries，懲教工業組）口罩及酒精消毒紙巾上載社交網站，並稱「好缺貨咩？唔覺嘅」，被人質疑該職員私自將前線工人所用的口罩扣起。食物環境衞生署發言人表示，有關相片所顯示的物資，是屬於食環署南區環境衞生辦事處的存貨，用以分發給前線員工在工作時使用。食環署強調，如發現有員工在處理用品及物資時懷疑違反公務員守則，會採取適當行動跟進。

該名疑於食環署工作的職員，在其社交網站上載一批CSI口罩及酒精消毒紙巾的照片，而CSI口罩由懲教署的在囚人士在工場生產，以成本價向政府供應，市面上未有公開發售，有人質疑該職員私自將口罩扣起。該人其後澄清，兩張相片於其辦公室貨倉拍攝，而該批口罩是未來半個月供前線同事所用，並不屬於他，對於引起誤會表示歉意。

食物環境衞生署（食環署）發言人表示，食環署一向重視員工的工作安全及職安健安排，並會為執行職務及需要戶外工作的前線員工提供足夠的保護衣物及裝備，包括口罩，以保障個人安全衞生。

食環署強調，所有用品及物資均會妥善存放，以及保存分發紀錄。有關相片所顯示的物資是食環署南區環境衞生辦事處的存貨，用以分發給前線員工在工作時使用。食環署表示，如發現有員工在處理用品及物資時懷疑違反公務員守則，會採取適當行動跟進。