【武漢肺炎】大埔居民提早九小時排隊買口罩　區議員趕抵登記身份

武漢肺炎肆虐，港人四出「撲」口罩，有大埔區議員為當區居民團購口罩，原計劃於今（1日）上午9時開始派發「購買券」，以「一戶一盒」方式發售。結果，在寒冷天氣警告、天文台錄得大埔區只有約11度的低溫下，有網民發現，已有大批居民提早9小時排隊，有人更準備了凳，疑欲「等天光」。有網民無奈稱﹕「贏了囗罩，抵抗肺炎，也敵不過感冒喇。」 區議員任啟邦及關永業知悉情況後，未幾已迅即趕至現場，指「唔希望大家凍呀。」，即場為排隊輪候人士登記住址及電話，並派發「購買券」，讓大家可早點回家，待中午再前往議員辦事處購買口罩，現場居民報以掌聲。

由於全港口罩短缺下，不少港人未有足夠的口罩，大埔區議員任啟邦及關永業有見及此，為當區居民向印尼方面購買口罩，原定於今日（2月1日）上午9時，在善美樓對出行人路派發「購買券」，以「一戶一盒」方式發售，數量只有800盒，以來貨價每盒80元出售。因數量有限，故只限富善邨、怡雅苑、明雅苑及新興花園居民購買，並要求要親身到場購買，及出示地址證明以購買一盒口罩。

惟多名網民發現，早於前一晚（1月31日）晚上11時許，已陸續有居民開始排隊，有網民無奈指為一盒口罩要通宵排隊，而氣溫只有九度，直言﹕「贏了囗罩，抵抗肺炎，也敵不過感冒喇。」網民不滿政府施政失敗，同時希望區議員繼續為居民服務。

大埔區議員任啟邦及關永業得悉情況後，在晚上約11時45分已趕至現場了解。據任啟邦facebook的直播片段可見，他向等候的街坊指出，最新安排是登記已排隊輪候人士的住址及電話，強調「一戶一盒」，並會向他們派發「購買券」，今（2月1日）中午12時至下午3時，前往任啟邦議員辨事處按券付款取口罩，他指「唔希望大家凍呀。」。現場的居民鼓掌以示感謝。