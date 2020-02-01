【武漢肺炎】政府徵用翠雅山房作隔離營　逾百美孚居民抗議

武漢肺炎疫情惡化，政府日前徵用位於荔枝角、饒宗頤文化館的旅館「翠雅山房」作醫療用途，及後被揭發會用作隔離營。逾百美孚居民不滿政府事前未有諮詢意見，今午遊行抗議。其間防暴警員一度到場並舉起黃旗。區議員與警方交涉後，防暴警員離開。

下午4時許，逾百美孚居民在饒宗頤文化館外聚集，並高叫口號如「反對隔離接近民居」等。其後有防暴警員手持圓盾、胡椒噴劑到達，並一度舉起黃旗。居民大為不滿，最終區議員與警方交涉，防暴警員暫時登上警車離開。

防暴警員離開後，聚集人群亦陸續散去，部分人返回美孚站外一帶。當時曾有黑衣人向46X路線九巴車頭擋風玻璃噴漆。

區議員批評：政府一意孤行，拒絕堵截病毒源頭

區議員周琬雯表示，今早食物及衞生局副局長徐德義以電話告知深水埗區議會主席楊彧，承認翠雅山房將用作隔離營，但附近很多街坊仍未得知消息。區議員得知消息後，馬上諮詢居民意見，希望將聲音反映給政府，他們同一時間追問衛生署及醫管局，「醫療用途」的意思，惟仍未獲回應。她呼籲街坊聯署簽名，反對政府在靠近民居的位置設置隔離營。

繼粉嶺暉明邨後，政府再次計劃於社區設置隔離營，周琬雯認為政府一意孤行，未有吸取教訓。她引述副局長徐德義指，現時三個度假村隔離營已有三份二滿，政府急於尋找更多地方作隔離營，證明政府明白將來只會有更大需要。她批評政府拒絕堵截病毒源頭，反而先在社區設置隔離營，若在美孚開先例，不排除將來會有更多地區需要設置隔離營。她要求政府在遠離社區的地方尋找隔離營，又稱若翠雅山房用作提供醫護人員作住宿用途，居民較為接受。

附近居民憂病人逃走

美孚居民Kitty表示，昨晚於Facebook看到有人稱「翠雅山房」將會變成隔離中心，感到很震驚。她認為「翠雅山房」接近民居，若將病人帶至會危害社區，「唔擔保他們（病人）會否逃走」。她稱，若病人逃走將病菌帶離，直接危害社區，因此附近居民感到恐懼，街坊強烈反對政府做法。她稱隔離營不應該設置在社區，反問「禮賓府旁邊有醫院，點解唔用？」她認為政府不封關，而選擇在社區設置隔離營，剛才甚至出動防暴警員是「太過分」，「大家香港人，佢哋一樣會病。」

荔枝角「翠雅山房」位於饒宗頤文化館內，屬文化旅館。饒宗頤文化館前身是荔枝角醫院，整個建築群列為三級歷史建築，「翠雅山房」則位於前荔枝角醫院建築群之中。日前「翠雅山房」發出通告，稱接獲政府通知「翠雅山房」將改作醫療用途。已預訂房間的客人需聯絡接待處，處理退房安排。