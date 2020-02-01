【武漢肺炎】代居民購口罩　反遭圍困辦事處　麥潤培﹕貼錢買難受

武漢肺炎陰霾令全城恐慌，港人為求「一罩護身」，日夜排隊買口罩，不少區議員有見及此，代居民四出「撲」口罩，結果有區議員善舉未獲善報，反被居民圍困在辦事處。沙田區議會麥潤培周六（1日）傍晚出售300盒口罩，引來千人排隊。逾20多人空手而回，遷怒予麥潤培及其團隊，將他們重重圍困在辦事處逾一小時，高叫﹕「你係區議員，你係地方官！」 麥潤培大感無奈，坦言耗一星期日夜網購及四出尋口罩，以低於成本價售口罩予居民，反換來不友善對待，麥嘆道﹕「貼錢買難受」，並指不會再賣口罩。他指理解居民不滿情緒，批評罪魁禍首是政府，未為香港人供應足夠的口罩。

沙田區議員麥潤培在下午5時，公布在一小時後，其辦事處會有300盒口罩出售，只供應利安邨及翠雍華庭的居民，並限「一戶一盒」，每戶登記住址後便可以購買一盒。結果消息一公布，便引來千人排隊搶購。麥潤培表示，他與職員已提前截龍，著其他排隊人士離開，惟不少人未有理會，繼續排隊。

最終，晚上7時許，300盒口罩已全部售罄。不過，有20至30名未購獲口罩的居民大為不滿，竟包圍麥潤培的辦事處未肯離開，令麥潤培及其義工團隊無法離開。他們大叫﹕「你係區議員，係地方官，你要諗辦法！」並要求麥潤培盡快再售賣口罩。事件擾攘逾一小時，混亂間麥潤培的職員亦被推撞。最終在其他街坊幫忙下，麥潤培等人才能離開辦事處。

沙田區議會麥潤培在其馬鞍山的辦事處以「蝕本價」賣口罩，結果被未能購得口罩的居民圍困在辦事處內。(資料圖片)

麥潤培對事件大感無奈。他指在開售前一小時才公布，是為了避免居民連夜排隊輪候，沒料到會有千人到場，故他與職員已即時「截龍」，希望排隊人士不要久留。結果，仍有人對沒能購得口罩感不滿，將他和職員困在辦事處內。

他表示，過去一星期日以繼夜，不斷在網上尋找購買口罩的方法，甚至嘗試從摩洛哥訂購。惟各國皆有口罩短缺情況，口罩供應商拒絕運送往海外，他最終要托朋友在泰國以每盒100元的價錢散買口罩，再運回香港。幾經辛苦，他終準備了300盒口罩，欲為居民解燃眉之急，甚至以「蝕本價」賣口罩。

對今次事件，他無奈指「貼錢買難受」，嘆道日後不會再賣口罩，以免引起不愉快事件。他續稱，明白港人對沒有口罩傍身的焦慮，惟造成此情況的罪魁禍首是政府，而不是區議員，批評政府未為香港人供應足夠的口罩。