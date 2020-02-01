【武漢肺炎】美孚新村逾百居民聚集　黑衣人堵路防暴到場清理

今晚（1日）美孚新村有逾百名居民聚集，商討翠雅山房作隔離營事宜，巴士總站對開有防暴警員戒備。至晚上11時許，有黑衣人用垃圾桶、發泡膠箱、雪糕筒等物品設置路障，並向一輛九巴噴漆。防暴警員到場，呼籲聚集市民離開。

防暴警員手持胡椒球槍指向居民。（余睿菁攝）

【2322】有防暴警員手持胡椒球槍指向居民。

【2317】防暴警員到場清理路障，同時呼籲聚集市民離開。

【2314】有黑衣人用垃圾桶、發泡膠箱、雪糕筒等物品設置路障，並向一輛九巴噴漆。

【2300】現場市民高叫口號「反對美孚隔離營」

【2245】食物及衞生局就事件發新聞稿。食物及衞生局發言人表示，被安排入住檢疫中心的，並非確診或懷疑感染病人，而是與確診患者有密切接觸及沒有任何病徵的人士。政府在尋覓選址時，已詳細考慮設施是否符合檢疫中心的要求，包括位置、整體設施（包括衞生設施、通風）、環境及對附近居民可能造成的影響等，以及設施能否在短時間內使用。符合上述條件的合適地點有限，要覓得合適設施用作檢疫中心亦十分困難。



食物及衞生局發言人指，饒宗頤文化館位處山上，亦較遠離民居，其整體設施（包括衞生設施、通風）符合要求，亦是最快能轉作檢疫中心投入服務的設施，因此政府認為適合用作檢疫中心。食物及衞生局發言人強調，整個檢疫中心採取獨立住宿的運作模式，亦有24小時保安人員及醫護當值。需要檢疫的人士進出中心時以專車接送，不會在社區活動。在未有衞生人員書面許可，不能進出檢疫中心，他們的日常起居會由專人負責。檢疫中心有完善的檢疫措施，亦會確保衞生、恆常消毒以及適當處理廢物。檢疫中心的運作亦按照感染控制的指引，包括檢疫中心工作人員要遵守個人感染控制措施，亦會根據運作需要在中心內分開受檢疫人士及工作人員的活動範圍及進出路線等，以有效保障公共衞生。

食物及衞生局懇切希望市民理解政府考慮使用饒宗頤文化館作為檢疫中心的原因。政府會確保所有檢疫中心的運作符合嚴格的規定。

【2200】現場消息指較早前有人堵路，警方一度舉起藍旗。