【黃大仙棄嬰】簿衣包裹放尼龍袋　初生女B嚴寒下遭棄兒童之家外

農曆新年伊始，本港發生一宗令人心酸的棄嬰事件。今日凌晨5時許，有人在慈雲山兒童之家外棄置一個尼龍袋，袋中載有一名仍纏有臍帶的女嬰，她僅由白色衣服包裹，在15度低溫下飽受涼風吹襲。救護員接報將女嬰送往伊利沙伯醫院檢驗，期間需套上呼吸器，及用毛巾包住保暖，現場所見，尼龍袋及白衣均染有血迹，相信剛誕生不久即遭人拋棄。

連臍帶初生女嬰棄兒童之家外，救護員將女嬰送院。（陳永武攝）

今日凌晨5時許，慈雲山沙田坳道120號播道兒童之家職員報案，指一名女嬰被人棄置在兒童之家外，女嬰身上仍有連臍帶胎盤，被一件白色衣服包裹着，放在一個尼龍膠袋內。救護員趕至現場，將女嬰送往伊利沙伯醫院檢驗。

女嬰送院期間需套上呼吸器，及用毛巾包住保暖，她沒有表面傷痕，正在伊利沙伯醫院留院觀察，案件由黃大仙警區人員跟進調查。警方急欲會晤黃大仙被遺棄女嬰的親人，並呼籲女嬰的親人或有資料提供的市民，盡快與任何一間警署聯絡，或致電3661 1632或3661 6039與黃大仙警區人員聯絡。

棄嬰可判囚10年

播道兒童之家隸屬中國基督教播道會，成立於1956年，為香港有需要的兒童及青少年提供院護服務，服務對象主要為6至18歲的孤兒，及來自破碎及困難家庭的兒童及青少年。

而根據香港《侵害人身罪條例》（第212章）的規定：任何人非法拋棄或遺棄不足兩歲的兒童，以致其生命受危害，或其健康蒙受或相當可能蒙受永久損害，均屬刑事罪行，一經定罪，最高可判處監禁10年。如果嬰兒最終死亡，棄嬰者甚至可被控誤殺或謀殺，判處終身監禁。