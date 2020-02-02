【羅湖站爆炸品】警封站調查　拖篋客乘接駁車到場　須原車折返

繼上月底發生兩日三宗爆炸品案，其中一宗涉及深圳灣口岸，Telegram頻道承認責任。至今日（2日）東鐵綫羅湖站，有職員發現列車有一個膠袋，帶至月台後驚現袋中有可疑電線裝置，之後曾發出聲響，起火及冒煙，爆炸品處理課調查後，發現膠袋內有兩個爆炸裝置。 警方封站調查，上水往來羅湖的列車服務暫停。港鐵在上水站為乘客提供接駁巴士服務前往羅湖站，惟大批拖篋客登車抵羅湖後，港鐵職員引述警方指羅湖封站，不准過關，需要原車折返，經其他關口過關回內地。案發後三個多小時，Telegram頻道「九十二籤」再發文承認與今次事件有關。

羅湖站對開的私家路段有大批人士等候登車離開，有消防及警員到場戒備。（林振華攝）

今（2日）下午約3時10分，港鐵職員在一列已抵達羅湖終點站的載客列車上，發現一個膠袋，並將它帶到三號月台。職員驚見袋中藏有可疑電線裝置，立即報警求助。警方封鎖現場，等候爆炸品處理課到場。惟至3時50分左右，該可疑物品突然發出聲響，繼而著火燃燒，冒出大量白煙。經爆炸品處理課人員檢查後，發現膠袋內共有兩個爆炸裝置。

受事件影響，東鐵綫列車服務只維持紅磡至上水或落馬洲。下午約5時，上水站有廣播，通知乘客B2站出口有免費接駁巴士到羅湖。而接駁巴士的站頭人頭湧湧，有半百乘客等候上接駁巴，現場所見，大部份人拖行李篋，亦有人相信居於內地準備回家。

上水往羅湖接駁車被要求原車折返

記者乘港鐵接駁巴士在上水前往羅湖，惟到達羅湖站時，有港鐵職員登上接駁巴士，指警方已封鎖現場，任何人不得進入羅湖站或經羅湖口岸過關，乘客需要原車折返回上水站，再經其他關口前往內地。在羅湖車站的私家車，有50多人等候上接駁巴士，部分包括剛過關來港人士。警方現已封鎖現場，除了乘客不得進入外，連職員欲進入上班亦被拒絕。而載有乘客的由上水往羅湖站的K70S路線九巴同樣被拒絕落客，需要原車遣返。時至傍晚，警方爆炸品處理課到場，警員到涉事月台調查，期間有多輛警車及消防車出入。

港鐵指，經警方風險評估，基於安全考慮，只能提供由羅湖站前往上水站的免費接駁巴士服務。需要過境的乘客，請使用落馬洲站。

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港鐵表示，現時紅磡至上水維持6分鐘一班車，紅磡至落馬洲則維持12分鐘一班車。港鐵正安排免費接駁巴士，行走上水至羅湖站。乘客請為行程預留充裕時間，或考慮改用其他交通工具。