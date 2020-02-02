【武漢肺炎】反對九龍灣健康中心作指定診所　逾200居民出席集會

武漢肺炎疫情蔓延，九龍灣啟仁街的九龍灣健康中心普通科門診診所被轉為「指定診所」，用於接收相關病人。居民表達擔憂，反對有關安排，繼上周一集會聯署後，今（2日）晚上7時，區議員畢東尼、尹家謙、麗晶花園業主委員會及麗晶居民權益關注會，再於麗昌羽毛球場舉行居民大會，商討下一步對策。出席居民大會的人數達200人。 【20：59】觀塘區議會主席蔡澤鴻回應居民提問，指指定診所不會只供香港人使用，包括內地同胞。至於是否可徵用兒童醫院，他指已向政府提出將體虛的病患移送其他醫院，空出兒童醫院接受相關病人。他指已接受到居民反對聲音，他們會在2月6日與食衛局的會議上會動議反映居民反對聲音。一旦在6日前九龍灣健康中心被動用作「指定診所」，而政府沒有任何交代，他指不鼓勵大家進行破壞。但如果政府不由源頭堵截病毒，相信居民會封診所，他亦會與居民同行。 【20：27】居民表示，香港有十八個門診診所可以適用於指定診所，惟至今只聽聞九龍灣健康中心被徵用作「指定診所」，令人擔心九龍灣是處理疫症「第一線」，並擔心患病人士經交通網絡到九龍灣健康中心，並危及居民健康。

【20：04】急症室醫生鄔悅康指，「武漢肺炎」的病徵不明顯，潛伏期可長可短，難以將每個發燒病人入院及接受測試，或已有「隱形病人」潛伏社區，他提醒要全民戴口罩及勤洗手。他指新型冠狀病毒暫時相信是飛沫傳播，口罩不要重用，除罩時不要接觸口罩向外一面。至於是否需要戴N95，他指N95是否有效要視乎是否貼合面形，認為現階段毋須N95。他並呼籲大家不適看醫生時，要提供旅遊紀錄。

【20：01】佛教慈敬學校校長莊聖謙指，該校在九龍灣健康中心旁邊，他與另兩間學校了解，三校皆有共識，認為選址不宜，引起公眾疑慮，希望政府重新考慮適當的地方，以保障居民人身安全。

【19：47】譚文豪表示，翠雅山房被徵用作「隔離營」，事前沒有向區議會諮詢，居民要經過報導才知道事件，於是前往抗議，卻遇防暴警攔截，至晚上更有人被捕，包括區議員。他指麗晶花園的情況相似，認為政府應解釋為何會選址九龍灣健康中心，交代有何準備工作及如何防疫，而非先斬後奏。他要求官員落區向市民交代。

【19：33】畢東尼表示，過去一周，區議會舉行聯署簽名反對，而上周一亦有居民自發舉行集會呼籲他人聯署，至年初四已收到共3,000個簽名。

【19：22】集會開始，入場人士需要量度體溫。觀塘區議會主席蔡澤鴻表示，居民可以取籌表達意見，會成為區議會討論的綱領。居民大會出席人士包括立法會議員譚文豪、胡志偉、多名觀塘區議員、醫生及校長等。