【羅湖站爆炸品】Tg頻道認放炸彈　警﹕向恐怖主義行近一大步

本港一周內發生第四宗爆炸案。東鐵綫羅湖站列車發現裝有電線裝置的可疑膠袋，職員帶至月台及報警。警方調查時，膠袋傳出聲響，繼而著火冒煙，爆炸品處理課其後在膠袋內發現兩個爆炸裝置。警方正調查案件是否與過去爆炸品案件有關，嚴厲遣責極端暴力分子的行為，形容已經向恐怖主義行近一大步。而在案發後4小時，曾策劃大年初三明愛醫院爆炸案、名為「九十二籤」的Telegram頻道承認責任，表明要警告內地人切勿再來港。港鐵晚上近9時表示，羅湖站的事件已處理好，東鐵線服務陸續回復正常。

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今日（2日）下午近4時，東鐵綫羅湖站三號月台有可疑物品，懷疑是爆炸品，上水站往來羅湖站的列車服務暫停，港鐵雖安排接駁巴士接載乘客到羅湖，但由於警方已封鎖羅湖站調查，大批旅客需要原車折返，經由其他口岸離境。

膠袋內有兩個爆炸裝置

警方交代案情時表示，下午約3時10分左右，一輛東鐵列車駛到羅湖站後，清潔工在車廂座位下發現一個膠袋，清潔工初時以為有乘客遺留失物，遂帶到月台交給其他職員處理，當職員打開袋發現內藏可疑電線裝置，立即報警。警方到場後懷疑是袋中袋的爆炸品，即在現場設封鎖線，並召爆炸品處理課到場，惟可疑物品在3時50分突然着火，更傳出爆炸聲，冒出火光和白煙，事件中無人受傷。爆炸品處理課人員到場檢查後，發現膠袋內共有兩個爆炸裝置，將其中一個爆炸裝置安全處理。案件列作「導致相當可能會危害生命或財產的爆炸」，交由有組織罪案及三合會調查科跟進，暫未有人被捕。

有組織罪案及三合會調查科C組警司布振權指出，警方正分析爆炸品殘餘，調查是否與過去案件有關，對於案發後網上平台有人承認責任，並威脅會繼續放炸彈，布強調在大型運輸工具上放炸彈後果嚴重，如炸彈在密封列車行駛中爆炸可以傷害乘客，不同種族人士、長者、小朋友都會受傷害，嚴厲譴責極端暴力分子的行為，形容已經向恐怖主義行近一大步，今次是短時間內第四宗炸彈案件，警方絕不姑息，會將兇徒繩之於法。

認責頻道警告內地人切勿來港

至晚上7時許，社交通訊軟件Telegram頻道「九十二籤」承認與案件有關，並警告內地人切勿來港散播病菌，「這次的羅湖炸彈是我們放的，關口炸彈我說得出做得到」，更揚言不管警方佈防有多嚴密，都會有不同方法放置炸彈。

「九十二籤」非首次承認與本港過去爆炸品案件有關，更曾明言將會針對關口，放置真正的炸彈。上月27日（大年初三）凌晨2時31分，明愛醫院急症室男廁內有有土製炸彈爆炸，警方在馬桶後方發現電線、電池及破碎玻璃樽，相信土製炸彈內有500克的炸藥粉末，透過加熱電芯造成爆炸。事發兩小時後，TG頻道「九十二籤」認責，不滿政府未有封關，並要求醫護人員罷工。

同日（27日）晚上10時20分，佐敦道佐治五世紀念公園一個傷殘人士廁所內發生爆炸，釀成大火及破壞。不過，此案件未見有頻道出面承認責任。

深圳灣口岸曾有遙控爆炸品

至於上月28日上午10時25分，深圳灣口岸香港境內接近公共交通工具上落位置，一個垃圾桶內傳出巨響，警方調查後在垃圾堆中發現一個無線電話搖控裝置及爆炸品。此案件發生前三分鐘，Tg頻道「老豆搵仔」預告第一枚炸彈會在「非鐵路連接嘅口岸」，並保證不會傷及無辜。案件發生後約3小時，承認責任，並指深圳灣口岸只是一個開始，要求政府兩日內完成封關，遣返所有在港內地人，如果3日內沒有確實防疫措施，會計劃破壞中港兩地鐵路及幹道設施。